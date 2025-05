Agreenrun 2025: a Morosolo la corsa che unisce sport, solidarietà e ambiente

La partecipazione prevede un contributo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini, con l’intero ricavato destinato alle scuole di Casciago e Morosolo

Sabato 24 maggio 2025 l’Oratorio di Morosolo ospiterà la nona edizione di Agreenrun, gara podistica non competitiva aperta a tutti, affiancata dalla Miniagreenrun, pensata per i bambini e i meno allenati. Il ricavato sarà interamente devoluto alle scuole di Casciago e Morosolo.

L’iniziativa, sostenuta da VareseNews e Materia grazie alle splendide pettorine che saranno utilizzate nella gara dedicata ai più piccoli, promuove valori di solidarietà, rispetto ambientale e coesione comunitaria.

La corsa per tutti che sostiene le scuole

La Agreenrun #9 si conferma anche quest’anno come un appuntamento centrale per la comunità di Morosolo e Casciago. Organizzata dalla Pro Loco Casciago con il patrocinio del Comune di Casciago, la corsa non competitiva punta a coinvolgere persone di ogni età in un momento di sport e condivisione, con l’obiettivo di sostenere concretamente le realtà scolastiche locali.

Il programma della giornata prevede il ritrovo e le iscrizioni alle ore 17.00 presso l’Oratorio di Morosolo. La partenza della corsa principale, lunga 6,7 chilometri, è fissata per le 18.30, mentre cinque minuti più tardi prenderà il via la Miniagreenrun (2,5 chilometri), ideata per i partecipanti meno esperti e per i bambini nati tra il 2011 e il 2025.

La partecipazione prevede un contributo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini, con l’intero ricavato destinato alle scuole di Casciago e Morosolo. Una scelta che rafforza il valore solidale della manifestazione e ne fa un’occasione di sostegno concreto al territorio.

Walter Coppe Challenge e solidarietà

Agreenrun 2025 fa parte del Walter Coppe Challenge, circuito che riunisce più di 30 eventi podistici in tutto il Varesotto. Tutti i partecipanti ad Agreenrun, ma anche i cittadini interessati, possono inoltre portare le proprie vecchie scarpe da corsa, che non vengono più utilizzate: le calzature raccolte saranno donate all’associazione Pane di Sant’Antonio, da sempre impegnata nel sostenere le persone in difficoltà.

Premi, condivisione e rispetto per l’ambiente

Numerosi i premi previsti: saranno infatti riconosciuti i primi cinque uomini e le prime cinque donne assoluti della Agreenrun, i primi cinque residenti del Comune e i primi tre ragazzi e ragazze della Miniagreenrun. Una medaglia di partecipazione sarà inoltre consegnata a tutti i giovani iscritti, mentre la classe più numerosa riceverà un buono per l’acquisto di materiale didattico. Tutto reso possibile dai diversi sponsor (soprattutto locali) che sostengono l’iniziativa.

Anche il rispetto dell’ambiente sarà un elemento fondamentale: non saranno distribuite bottiglie di plastica e i partecipanti sono invitati a portare la propria borraccia o ad acquistarne una sul posto per rifornirsi di acqua durante la manifestazione.

A completare il programma, per tutta la serata sarà attivo lo stand gastronomico e la festa proseguirà con la musica della band Magic Sound.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Pro Loco di Casciago all’indirizzo www.prolococasciago.it, o contattare l’associazione all’indirizzo email info@prolococasciago.it o sui social (Facebook e Instagram)