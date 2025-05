Alessio Rovera riscopre le gare sprint: in pista a Brands Hatch sulla Ferrari 296

Dopo tante gare disputate in modalità endurance, per Alessio Rovera torna il momento di correre una prova “sprint”: il pilota di Varese è infatti a Brands Hatch, storico tracciato inglese, per disputare la tappa della Sprint Cup del GT World Challenge, la competizione un tempo conosciuta come Blancpain Series.

Rovera, che è pilota ufficiale Ferrari, sarà al volante di una 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors contraddistinta dal numero 51 e condivisa con il 30enne pilota monegasco Vincent Abril. Per il varesino sarà l’esordio sul circuito di 3.916 metri che sorge a poca distanza da Londra, nella contea del Kent, e che in passato ospitò numerosi Gran Premi di Formula Uno.

«Sono curioso di esordire a Brands Hatch – conferma Rovera – e il format della Sprint Cup mi stuzzica molto. È simile a quello del GT Sprint Italiano, che vinsi nel 2019, ed è quindi una sorta di ritorno al passato: gare più corte dove devi spremere tutto. Mi sono allenato al simulatore: il circuito sembra davvero molto bello e probabilmente anche piuttosto adatto alla Ferrari. Un’insidia è invece la difficoltà nei sorpassi e per questo dovremo cercare di partire davanti: la qualifica sarà cruciale. Un aiuto arriverà da Abril, che già conosce sia il format sia Brands Hatch: cercheremo di collaborare al meglio per portare macchina e squadra più in alto possibile».

La prima tappa della GTWC Sprint Cup vedrà in pista addirittura 30 vetture di classe GT3 in rappresentanza di dieci diverse case automobilistiche; sabato sono in programma prove libere, prequalifiche e qualifiche. Domenica 4 si disputeranno due prove: Gara1 scatterà alle 11, Gara2 alle 15,45 (ore 12 e 16,45 in Italia). Entrambe dureranno un’ora con cambio pilota obbligatorio.