Rovera, esordio perfetto a Brands Hatch: vittoria nella prima gara del GTWC Sprint

Non aveva mai girato sul circuito di Brands Hatch, non aveva mai partecipato alla Sprint Cup del GT World Challenge, ma nonostante queste due lacune Alessio Rovera ha vinto la prima gara disputata sul circuito britannico e valida per la serie automobilistica internazionale.

Il pilota di Varese, in squadra con il monegasco Vincent Abril, si è imposto nella Gara1 del GTWC a bordo della Ferrari 296 del team AF Corse – Francorchamps Motor contraddistinta dal numero 51. Un successo ottenuto con la costanza e la strategia: Rovera ha disputato la prima metà di gara (la Sprint Cup prevede un’ora di competizione per ciascuna delle due prove in programma) e ha mantenuto un ritmo alto che gli ha permesso di concludere il proprio stint a ridosso delle primissime posizioni.

La Ferrari di Rovera ha ritardato di un giro il pit stop rispetto ai rivali: l’ultima tornata “a tutta” di Rovera e l’ottimo lavoro al box dei meccanici ha permesso alla #51 di effettuare il cosiddetto undercut. Abril infatti è rientrato in pista al comando della corsa e ha mantenuto la prima posizione sino alla bandiera a scacchi per un successo pesantissimo. Sul podio anche la McLaren del team Garage 59 (Kirckhofer-Goehte) e la Ferrari dell’Emil Frey Racing (Vermeulen-Lulham).

In Gara2 la Ferrari di Rovera-Abril ha invece dovuto fare i conti con il traffico (partiva dalla 9a piazza) e, soprattutto, con una penalità di 5″ per un cosiddetto track-limit che ha vanificato l’ottima rimonta effettuata dai due piloti nel corso della gara. Nel secondo stint Rovera era risalito sino all’8a posizione che avrebbe consegnato punti utili in chiave classifica ma il successivo intervento della giuria ha tolto il bottino alla coppia italo-monegasca. Il successo in questo caso è andato alla Mercedes di Winward Racing (Auer-Engel) davanti alla Bmw del team WRT (Weerts-Van der Linde) e alla Porsche-Rutronik (Muller-Niederhauser).

«Ci siamo preparati bene per questa mia prima volta a Brands Hatch e il team si è allenato e ha lavorato molto anche sui pit-stop. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi per quanto fatto in particolare in gara 1. La vittoria è una splendida gioia, è arrivata al termine di una lotta tiratissima e davvero è stato esaltante festeggiare sul gradino più alto del podio insieme ad Abril. Così come esaltante è il circuito inglese, sul quale poi in gara 2 ho fatto il possibile tentativo nel di rimontare».

La Sprint Cup del GTWC torna presto, ovvero nel weekend del 16-18 maggio. Questa volta il circus si trasferirà a Zandvoort, in Olanda, dove è in programma la seconda tappa. Rovera e Abril ci arriveranno da secondi in classifica (16,5 punti) alle spalle del tedesco Auer e dell’austriaco Engel sulla Mercedes GT3 Amg (22).