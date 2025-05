Anche il varesino Colombo nel consiglio del Consorzio Agrario Lombardo

Fortunato Trezzi è stato confermato alla presidenza del Consorzio Agrario Lombardo, realtà storica al servizio degli agricoltori e del territorio da oltre un secolo. Nel congratularsi con Trezzi – che è anche alla guida di Coldiretti Como Lecco e Anafibj – Coldiretti Varese si congratula altresì per l’entrata nel nuovo consiglio consortile del proprio presidente Pietro Luca Colombo.

Con 36 punti vendita, oltre 100 dipendenti e una presenza radicata in Lombardia, il Consorzio Agrario Lombardo si conferma un punto di riferimento per il settore primario, offrendo non solo prodotti legati all’agricoltura tradizionale – come concimi, fertilizzanti, mangimi e macchinari – ma ampliando la propria proposta con alimentari, articoli per il giardinaggio e accessori per animali d’affezione.

“La presenza di Colombo nel CdA del Consorzio Agrario Lombardo è un riconoscimento al valore della nostra agricoltura e alla competenza degli imprenditori di Varese – commenta il direttore di Coldiretti Varese, Rodolfo Mazzucotelli –. La sua competenza sarà fondamentale per garantire che le esigenze degli allevatori e degli agricoltori dell’area prealpina trovino spazio nelle scelte strategiche del Consorzio».

Coldiretti Varese si augura che questa collaborazione possa portare a nuove opportunità per il settore agricolo provinciale, valorizzando le produzioni locali e sostenendo le imprese nelle sfide del futuro.

Di seguito la nuova composizione del consiglio:

Presidente: Trezzi Fortunato

Vice Presidente: Borella Gabriele

Caldera Emilio

Castelli Pietro

Codega Michele

Colombi Giancarlo

Colombo Pietro Luca

Cugnaschi Gianni

Dui Guerrino

Eustacchio Andrea

Facchinetti Davide

Facchinetti Marco

Facchinetti Mario Carlo

Lazzarini Elena

Pizzocchero Roberto

Plebani Pietro Cristian

Porto Mattia

Vicini Martina