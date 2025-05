Carlo Lucchina, Francesca Rovera e Simone Barlaam: la Rosa Camuna celebra l’eccellenza dei tre varesini

La professoressa Francesca Rovera, direttrice della Breast Unit dell’asse Sette Laghi. L’atleta paralimpico Simone Barlaam. Il compianto Carlo Lucchina, manager della sanità lombarda.

Sono i tre varesini che questo pomeriggio sono stati insigniti della massima onorificenza lombarda: la Rosa Camuna.

Per l’edizione 2025 al Consiglio regionale sono pervenute 172 candidature: l’esito delle valutazioni del Consiglio ha portato alla selezione di 5 Premi e 10 Menzioni, cui si aggiungono i Premi conferiti dal presidente della Giunta.

L’ex manager della sanità lombarda Lucchina ha ricevuto il riconoscimento tra i ‘Premi tematici’ insieme a Marzio Tremaglia: due importanti personalità – ha commentato il governatore Attilio Fontana – che hanno contribuito fattivamente alla crescita della Lombardia».

Nel ricevere il premio Speciale la professoressa Rovera ha commentato: «Questo premio è un riconoscimento che condivido con tutte le donne che ogni giorno affrontano la malattia con coraggio, e con i professionisti che lavorano con passione e competenza per offrire loro percorsi di cura sempre più efficaci e umani. Regione Lombardia ha creduto fortemente nella rete delle Breast Unit, e questo ha fatto la differenza».

Nella motivazione del premio si legge: “Il massimo riconoscimento della Regione Lombardia celebra l’impegno della professoressa Rovera nel campo della cura e prevenzione del tumore al seno, a cui ha dedicato la sua carriera clinica, scientifica e istituzionale. Il suo contributo è stato determinante nel promuovere e consolidare il modello delle Breast Unit, strutture multidisciplinari che rappresentano oggi un’eccellenza nel panorama sanitario lombardo e nazionale”.

È toccato poi a Simone Barlaam che ha dichiarato: «Sono davvero onorato per il prestigioso riconoscimento che Regione Lombardia ha voluto assegnarmi. Ogni volta che gareggio in vasca rappresento la mia regione, la Lombardia, la mia Milano e l’Italia. E’ un premio che mi scalda tantissimo il cuore. Sto tornando ad allenarmi e a far fatica ma sono contento di essere qui: è sempre bello essere premiati in Regione Lombardia, le occasioni sono sempre di più, e anche questa volta ne sono felice ».

Il premio gli è stato assegnato perchè – si legge nella motivazione – “E’ un atleta che rappresenta per tutti un grande esempio sportivo e umano: nel suo palmarès si annoverano 19 titoli di campione del mondo, 12 di campione europeo e infine uno straordinario successo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Qui ha conquistato l’argento nei 400 m. stile libero S9, la prima medaglia italiana nel nuoto ai Giochi Paralimpici. È uno sportivo amatissimo anche per il coraggio e la tenacia con cui raccoglie le nuove sfide sportive, sociali e umane. Un campione non solo in vasca, un talento dalle molteplici forme con tantissimi interessi personali, dal disegno, all’arte e al videomaking”.

+++ RIEPILOGO DEI PREMIATI +++

Premi Rosa Camuna indicati dal Consiglio regionale:

1. BERNARDO CAPROTTI – alla memoria

2. ASSOCIAZIONE CITY ANGELS

3. SIMONE BARLAAM (Campione paralimpico)

4. ROSSANO CARRISI (Federazione Volontari del Soccorso)

5. GIORGIA COLOMBO (Giornalista)

Premi Speciali del Presidente:

1. DON CHINO PEZZOLI E DON VIRGINIO COLMEGNA

2. ADELE SGARELLA e FRANCESCA ROVERA (rispettivamente Breast Unit Policlinico San Matteo Pavia professoressa ordinaria di Chirurgia generale, presidente della Scuola di Medicina e direttrice del Centro ricerche in Senologia dell’Università dell’Insubria e Breast Unit Asst Varese)

Premi Rosa Camuna tematici del Presidente:

1. MARZIO TREMAGLIA alla memoria – Premio per la Cultura

2. CARLO LUCCHINA – alla memoria – Premio per la Sanità

3. MARIA DE FILIPPI – Premio Comunicazione e Giovani

4. TEO TEOCOLI – Premio per lo Spettacolo e la Carriera

5. MASSIMO BOLDI – Premio per lo Spettacolo e la Carriera

6. X FACTOR – Premio per la Musica e la TV

7. ROBERTO BONINSEGNA – Premio alla carriera sportiva

8. UNIVER LECCO – Premio lo Sviluppo e l’Innovazione

9. ANDREA MANDELLI (Presidente Ordine Farmacisti) – Premio per il Welfare

10. ANNAROSA RACCA (Presidente Federfarma Lombardia) – Premio per il Welfare

11. AVIS LOMBARDIA – Presidente OSCAR BIANCHI – Premio Associazionismo e Solidarietà

12. MARIA COLOMBO (docente universitario) – Premio per la Formazione e l’Istruzione

13. GIOVANNI MANZONI (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Bergamo) – Associazionismo e Solidarietà

Menzioni indicate dal Consiglio regionale:

1. LUCIANO GRELLA – ALLA MEMORIA

2. ELEONORA BURATTO

3. ANTONETTA CARRABS

4. ASSOCIAZIONE CORO IDICA APS

5. GRUPPO L’IMPRONTA

6. ANTONIO GUIDA

7. ORDINE DI MALTA – DELEGAZIONE DELLA LOMBARDIA

8. PATRIZIA SPADIN

9. LUCIANO VACCA – PRESIDENTE DEL COMITATO INQUILINI VIA BELLINZAGHI – MI

10. GIUSEPPE DE BELLIS

Inoltre, in una fase successiva alla giornata del 29 maggio, per l’impossibilità dei premiati a essere presenti, verranno conferiti anche i seguenti Premi Rosa Camuna 2025:

FEDERICA BRIGNONE – Premio per i successi sportivi

CESC FÀBREGAS – Premio per i successi sportivi e il Marketing territoriale

TEO TEOCOLI – Premio per lo spettacolo

RON Rosalino Cellamare – Premio per la musica e la poesia