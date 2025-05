Cavalluzzi in corsa per un nuovo mandato: “Arcisate è la capitale della Valceresio”

«Nessunna irregolarità nei pagamenti per la nuova Palestra. Il mio secondo mandato di Sindaco è finito per ragioni politiche. Le prime tensioni sono nate per la scelta degli assessorati e sono culminate con le dimissioni dei consiglieri che hanno portato prima al commissariamento del Comune e poi a queste nuove elezioni del 25 e 26 maggio».Questa la premessa con cui il candidato sindaco della lista Arcisate oggi e domani, Gianluca Cavalluzzi apre l’argomento elezioni.

«Un anno fa sono stato eletto sindaco con il 60% dei voti. Mi ricandido per rispetto degli oltre duemila cittadini che mi hanno dato fiducia»

. Qual è il primo intervento di cui Arcisate ha bisogno?

L’intervento più urgente è mettere in sicurezza la frana del monte Rho. Il progetto c’è già, bisogna trovare i fondi per finanziarlo. Vanno anche riasfaltate molte strade, che portano i segni della stesura della fibra ottica, dinanziata con i fondi del Pnrr. Altro aspetto prioritario à per me dare spazio ai giovani, recuperando a questo scopo Villa Teresa, su cui l’Amministrazione precedente alla mia aveva avviato dei lavori per il recupero ma con fondi insufficienti.

. La centralità di Arcisate per la Valceresio sta nei numeri, nella geografia, nei servizi e nei trasporti: come migliorare questa caratteristica?

Arcisate è la Capitale della Valceresio. Induno, qui accanto è più grande, ma noi abbiamo la Casa di comunità, con gli ambulatori di Asst e qui ha sede la Comunità Montana Soprattutto Arcisate è collegata a Malpensa e quindi a tutto il resto del mondo. Per non parlare poi della Svizzera.

. Avere molti frontalieri tra i residenti è una risorsa per la comunità?

Su quasi 10 mila abitanti ci sono circa 4 mila lavoratori e di questi ormai 1300 sono frontalieri. Sono tanti. Questo sicuramente crea ricchezza dal punto di vista economico, ance se poi chi lavora fuori fa fatica a vivere la comunità, anche solo per ragioni di tempo. Cionostante la rete associativa di Arcisate è molto attiva e vivace.

. Quali sono le priorità per le frazioni di Brenno e Velmaio?

Anche se non è frazione, il rione Dovese conta ormai 2500 abitanti, è vicino a Velmaio e come Velmaio è oggettivamente isolato. Velmaio poi non può neppure contare su eservizi commerciali e avendo una cittadinanza mediamente anziana che fa fatica a spostarsi, dovrebbe essere collegata al trasporto pubblico. Anche Brenno ormai soffre l’assenza di attività commerciali. Durante il mio mandato aveva preso forma l’idea di riprendere gli spazi del Cavalca e di creare una consulta di giovani perché formulassero delle proposte per il suo destino. Come Villa Teresa, deve diventare uno spazio per la socialità.

. La Valceresio sta riscoprendo un valore storico, naturalistico e quindi turistico. Che ruolo vede per Arcisate su questo terreno?

L’ingresso di Arcisate nel Plis – parco locale di interesse sovracomunale, ndr – della Bevera è uno degli obiettivi raggiunti dalla mia Amministrazione. È anche vero che Arcisate ha ancora ampio margine di miglioramento su questo fronte e deve lavorare meglio, in collaborazione con gli altri Comuni e con la Comunità Montana per valrizzare i suoi percorsi naturalistici prealpini, e anche per recuperare il centro storico. Lavoro iniziato con il porfido su alcune strade ma da portare avanti anche dal punto di vista residenziale. Basta consumo di suolo, bisogna recuperare il centro storico, anche come patrimonio immobibiliare.

. Come crede possa essere risolto il nodo del nuovo centro sportivo di Arcisate?

Attualmente è il basket che gestisce la palestra, assumendosene completamente i costi, come previsto dalla convenzione stipulata. Bisogna stipulare un bando per affidare la gestione a una società sportiva che a sua volta ne permetta l’uso alle società sportive che hanno bisogno di campi grandi e regolamentari, come appunto il basket e la pallavolo. In questo modo si liberano le altre due palestre per tutte le altre attività sportive.

