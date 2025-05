Concerti, mostre e tornei: tutti gli eventi di maggio a Taino

Maggio porta con sé un ricco calendario di eventi a Taino, dove sport, cultura e inclusione si incontrano per animare il paese in momenti di condivisione.

Dai tornei di bocce agli appuntamenti dell’Olmo passando per lo Sport in Festa. Ecco tutti gli eventi in programma dal 10 al 31 maggio:

Sabato 10 maggio. Al bocciodromo di Taino alle ore 20:30 il torneo “Basso Verbano vs Capergnanica”. Per maggiori informazioni e per iscriversi contattare: antocanesso@gmail.com

Venerdì 16 maggio. Sempre al bocciodromo di Taino alle ore 20:00 la finale di trofeo di bocce alla memoria di Sandro Bielli. Per maggiori informazioni e per iscriversi contattare: antocanesso@gmail.com

Sabato 17 maggio. In piazza Pajetta dalle 10:30 l’evento “Sport in Festa – lo sport che accoglie, lo sport senza barriere”. Per informazioni contattare il Comune: segreteria@comune.taino.va.it

Domenica 18 maggio. Due appuntamenti al Centro dell’Olmo. A partire dalle 10:00 due mostre: “Il Mulino del Patriarca” dedicata ai mestieri antichi – per informazioni scrivere a info@fondazionesangregorio.it e I legni a cura di Giandomenico Terzoli – per informazioni scrivere a lauratirelli@hotmail.com. Sempre domenica un terzo appuntamento, un concerto al parco dei Quattro Punti Cardinali per omaggiare il ricordo dell’artista Giancarlo Sangregorio.

Venerdì 23 maggio. Al Centro dell’Olmo dalle ore 21:00 un concerto a cura dell’Orchestra giovanile Bellini.

Sabato 24 maggio. Al campo sportivo Giancarlo Bruschera dalle 10:30 l’evento “Sport in Festa – Lo sport che accoglie, lo sport senza barriere”. Leggi qui

Domenica 25 maggio. In piazza Pajetta a partire dalle 9:00 l’evento “In moto senza vista”. Per maggiori informazioni contattare tiziano.andreoli@angeliinmoto.it

Sabato 31 maggio. “Crescere assieme ai propri figli” a partire dalle 10:00 alla palestra della scuola primaria, un incontro dedicato ai genitori e ai figli. per maggiori informazioni contattare il Comune di Taino: segreteria@comune.taino.va.it