Dentro le notizie: a Materia il “giornalismo ambientale” dal vivo

Come nasce un racconto ambientale? Quali sono le scelte, le sfide e le responsabilità di chi informa sui temi della natura e della scienza?

A queste domande cercherà di rispondere l’incontro in programma giovedì 8 maggio alle ore 14.00 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), promosso dal Master Fauna e Human Dimension dell’Università dell’Insubria.

Una lezione aperta al pubblico, per entrare nel vivo del rapporto tra giornalismo, divulgazione e ambiente. Protagonisti saranno Mauro Fattor e Marco Ferrari, giornalisti scientifici e docenti del Master, insieme a Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che porterà la storia editoriale del giornale e racconterà come l’informazione locale può diventare veicolo di cultura ecologica e partecipazione.

Dalla narrazione del territorio alle scelte comunicative, dalla sensibilizzazione sui temi ambientali all’etica del racconto scientifico: l’incontro offrirà un’occasione per osservare da vicino come si costruisce l’informazione che ogni giorno arriva ai lettori.