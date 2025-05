Domenica mattina al Centro didattico del Parco Pineta con laboratorio e picnic

Domenica 25 maggio il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario apre eccezionalmente anche la mattina con un’esperienza speciale: laboratorio gratuito “Che storia… in musica” a cura di AstoNatura e HarpBeat Orchestra.

Nella suggestiva atmosfera del Centro, immersi nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, a partire dalle 10.30, bambini (consigliato +7 anni) e famiglie saranno invitati a dar vita a storie straordinarie. Ispirati dalla natura e guidati dai musicisti della HarpBeat Orchestra, impareranno a intrecciare narrazione, emozione e suoni in un racconto unico e coinvolgente.

Dopo il laboratorio, sarà possibile fermarsi per il pranzo al sacco nelle aree picnic del Centro (riservate ai partecipanti) e proseguire la giornata con le attività del pomeriggio, durante l’apertura domenicale al pubblico.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione del solo biglietto per il minore partecipante. L’accesso è consentito a un massimo di due adulti accompagnatori per bambino.

Prenota il tuo posto qui: https://www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/323-laboratorio-didattico-che-storia-in-music

I laboratori didattici della domenica mattina sono un’attività gratuita che rientra nella serie di appuntamenti del progetto IntegrArte, finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del Bando “Arte&Cultura 2024” e sviluppato dalla Cooperativa AstroNatura in partnership con l’Associazione The White Stag e in collaborazione con Archeologistics.

Gli appuntamenti sono dedicati a famiglie, bambini e visitatori del Centro Didattico Scientifico e hanno l’obiettivo di affrontare tematiche strategiche attraverso la metodologia di Arts Integrations. E così arte e scienza si uniscono dando vita a nuove proposte come le serate “Arte in EcoPlanetario” e “Musica in EcoPlanetario”, o a nuove attività dedicate ai più piccoli come “laboratori sperimentali“ e letture animate, tutte con lo scopo di diffondere conoscenze e competenze in contesti informali.

Tra gli obiettivi della Fondazione Comunitaria del Varesotto ci sono inoltre la diffusione della cultura del dono ed il coinvolgimento della comunità, per questo chiediamo di supportare il nostro progetto con una donazione, grande o piccola che sia.

Per farla basterà accedere al sito www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/integrarte entro il 30 giugno.