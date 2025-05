È il weekend dell’adunata nazionale degli alpini: in migliaia anche da Varese pronti a sfilare a Biella, il programma

Dal 9 all’11 maggio 2025, Biella ospiterà la 96esima Adunata Nazionale degli Alpini, un evento di grande rilevanza che coinvolgerà centinaia di migliaia di partecipanti, tra alpini, familiari e appassionati.

Anche dalla provincia di Varese, si prevede una massiccia partecipazione all’Adunata. Decine di gruppi di alpini partiranno dalla zona per raggiungere Biella, pronti a vivere tre giorni di celebrazioni, emozioni e momenti di incontro.

Il programma dell’adunata degli alpini 2025

Il programma della manifestazione sarà ricco di eventi, tra cui sfilate, concerti, cerimonie ufficiali e incontri, come l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini e della Protezione Civile, che vedrà anche il lancio dei paracadutisti presso lo Stadio La Marmora-Vittorio Pozzo e la Santa Messa al Duomo di Biella. Non mancheranno le tradizionali sfilate, tra cui quella di domenica 11 maggio, che culminerà con l’ammainabandiera in via La Marmora.

Venerdì 9 maggio 2025

Ore 9:00: Alzabandiera in Piazza Duomo.

Ore 9:15: Onore ai Caduti in Piazza del Battistero.

Ore 10:30: Inaugurazione della Cittadella degli Alpini ai Giardini Alpini d’Italia.

Ore 11:30: Inaugurazione della Cittadella della Protezione Civile al Giardino Vittorio Emanuele II.

Ore 16: 200 Voci in concerto portatrici di speranza, in collaborazione con Associazione Cori Piemontesi – Duomo di Biella

Ore 18:30: Sfilata dei vessilli da Piazza La Marmora a Piazza Duomo.

Ore 19:00: Sfilata dei gonfaloni, del Labaro ANA, del vessillo della Sezione di Biella e della Bandiera di guerra da Piazza Unità d’Italia a Piazza Duomo, seguita dal discorso di benvenuto del sindaco e onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni.

Sabato 10 maggio 2025

Ore 10:00: Incontro tra il presidente nazionale, le Sezioni all’estero, le delegazioni IFMS e i militari stranieri (su invito) presso l’Auditorium Città Studi.

Ore 13:00: Lancio dei paracadutisti allo Stadio La Marmora-Vittorio Pozzo.

Ore 16:30: Santa Messa al Duomo di Biella.

Ore 17:30: Sfilata con il Labaro ANA e il vessillo della Sezione di Biella da Piazza Duomo.

Ore 18:00: Saluto del sindaco di Biella, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e del presidente nazionale (su invito) presso la Biblioteca Civica.

Ore 21:00: Concerti itineranti con cori e fanfare alpine .

Domenica 11 maggio 2025

Ore 8:00: Ammassamento.

Ore 8:45: Onori alla massima autorità.

Ore 9:00: Inizio della sfilata, seguita dal passaggio della stecca con Genova.

Tanti gli eventi collaterali

Inoltre, l’Adunata di Biella avrà un’importante ricaduta sul territorio, con numerosi eventi collaterali che interesseranno anche le zone limitrofe. I partecipanti, provenienti non solo da Varese, ma da tutta Italia e anche dall’estero, saranno accolti con entusiasmo, e la città di Biella si prepara a offrire loro l’ospitalità che merita, con un programma che promette di coinvolgere la popolazione locale e i turisti.

L’Adunata Nazionale degli Alpini è un’occasione per celebrare la memoria storica e l’impegno dei nostri alpini, ma anche un momento di aggregazione, di rinforzo dei legami tra le diverse generazioni e tra i vari gruppi, come quelli che partono ogni anno da Varese. La partecipazione all’evento diventa quindi una testimonianza viva di un patrimonio culturale che continua a crescere, a emozionare e a unire.

Il countdown per l’Adunata è ormai iniziato, e Biella si prepara a essere il cuore pulsante della tradizione alpina. Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono vivere in prima persona una delle manifestazioni più significative per il nostro Paese.