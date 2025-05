Eventi estremi a Varese (FDI): “Regione Lombardia sta lavorando sul dissesto idrogeologico”

In Consiglio regionale, è stata discussa una question time presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia, insieme ai consiglieri del territorio Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, riguardo agli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la provincia di Varese tra il 23 aprile e il 5 maggio scorsi.

Con questa interrogazione, i consiglieri hanno chiesto alla Giunta regionale di verificare le condizioni per richiedere lo stato di calamità naturale, così da attivare interventi urgenti di ristoro per i danni subiti da cittadini e imprese. «Crediamo sia necessario un intervento deciso per supportare concretamente i territori colpiti – ha dichiarato Garavaglia durante la discussione in Aula – la Regione Lombardia ha già fatto molto in termini di prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, ma ora è fondamentale analizzare se vi sono le condizioni per una risposta straordinaria dal Governo».

Nel corso della discussione è stato sottolineato che gli eventi meteorologici, in particolare quelli tra il 23 aprile e il 5 maggio, hanno portato ad allagamenti, frane e danni gravi in varie zone del Varesotto, come Varese, Malgesso, Luino, Sesto Calende, Valganna e Induno Olona. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in numerose emergenze e la Strada Statale 233 e la linea ferroviaria Laveno-Varese-Milano hanno subito interruzioni.

«Le misure preventive messe in atto dalla Regione hanno sicuramente contribuito a limitare i danni, ma oggi è importante che la Giunta regionale prenda in considerazione la richiesta di stato di calamità naturale, che permetterebbe di dare un ulteriore sostegno diretto ai cittadini e alle imprese colpite», ha proseguito Garavaglia.

«Serve una risposta concreta e immediata per sostenere famiglie, attività e amministrazioni locali in difficoltà. Regione Lombardia, con Fratelli d’Italia, è già al lavoro per dare risposte rapide e tangibili», hanno concluso i consiglieri di FDI Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi.