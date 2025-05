Giustizia e sicurezza. A Brinzio due serate con l’ex magistrato Giuseppe Battarino

Lunedì 5 e 12 maggio alle 21:00 Brinzio ospiterà due serate su giustizia e sicurezza, con l’ex magistrato, giurista e scrittore Giuseppe Battarino che cura il Progetto Legalità Quotidiana.

Durante gli incontri verranno illustrati ai cittadini, con linguaggio semplice e chiaro – e con l’aiuto di immagini, video, esempi tratti dalla cronaca – i presupposti per conoscere realmente i temi della giustizia e della sicurezza.

Il progetto promuove la condivisione di una cultura diffusa delle regole, del rispetto reciproco, della promozione e dello sviluppo sociale di ogni persona, che costituisce il presupposto per comportamenti quotidiani rispettosi della legge, ma anche per l’acquisizione della capacità di individuare segnali di insicurezza reale e non solo percepita.

Gli incontri si terranno lunedì 5 maggio e lunedì 12 maggio, sempre alle ore 21:00, sempre nella sala superiore del Museo della Cultura Rurale Prealpina. L’iniziativa è della Biblioteca Comunale di Brinzio, con il patrocinio e il sostegno dei Comuni di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio.