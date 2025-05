Il BioBlitz porta la Palude Bruschera di Angera sulla rivista scientifica Reticula

Un importante riconoscimento per la Palude Bruschera: per la prima volta, il sito di Angera, incluso nella Rete Natura 2000, è stato infatti oggetto di una pubblicazione scientifica nazionale.

La rivista Reticula, edita da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha infatti pubblicato un articolo dedicato al BioBlitz del 18 maggio 2024, che ha coinvolto cittadini e naturalisti nella ricerca delle specie presenti nell’area. Durante la giornata sono state osservate numerose specie di farfalle, specie animali e vegetali, i cui dati sono ora raccolti in un contributo scientifico. L’articolo sottolinea il valore della «citizen science», cioè la ricerca condotta anche con il contributo dei cittadini, come strumento utile per conoscere e tutelare il territorio.

«Con un po’ di emozione rilevo questo piccolo, ma importante, risultato: la prima pubblicazione scientifica su una rivista nazionale per la Palude Bruschera, da tanti anni istituita come sito Rete Natura 2000 – dichiara l’assessore e vicesindaco di Angera, Milo Manica -. L’articolo è stato possibile grazie alla disponibilità dei bravissimi co-autori coinvolti (sono un po’ allergici ai social e non li trovate tutti qui: Selena Campagnolo, Fabio Casale, Marco Cazzola, Roberto Dellavedova, Eugenio Galastri, Lorenzo Laddaga) e agli istituti a cui si sono affiliati (IOLAS – Associazione per lo Studio e la Conservazione delle Farfalle, FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Odonata.it, Società Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola, ANP – Associazione Naturalistica Piemontese). Ovviamente un ringraziamento va anche a Bioblitz Lombardia, Parco Campo dei Fiori e Città di Angera per aver contribuito in modo diverso e importante all’organizzazione dell’evento del 2024».

Il prossimo appuntamento angerse tra natura e scienza sarà il Bioblitz di sabato 18 maggio, sempre alla Bruschera, per una nuova uscita dedicata alle farfalle.