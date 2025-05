In volo da Malpensa il “Drago 153” per un intervento di sicurezza in quota al Passo del Servizio

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio 2025, i Vigili del Fuoco specialisti aerosoccorritori del Reparto Volo Lombardia di Malpensa sono intervenuti a bordo dell’elicottero “Drago 153” presso il “Passo del Servizio”, in provincia di Sondrio, per soccorrere due alpinisti incrodati in parete.

I due escursionisti, rimasti bloccati su una parete rocciosa a circa 2700 metri di quota, hanno richiesto aiuto lanciando l’allarme. In risposta, si è immediatamente alzato in volo un elicottero AW139 dalla base di Malpensa con a bordo la squadra di aerosoccorritori.

Una volta localizzati i due alpinisti, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) elitrasportato ha proceduto con una manovra di recupero al verricello in condizioni ambientali complesse. I due sono stati tratti in salvo e trasportati in sicurezza in una zona sicura a valle.