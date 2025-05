L’intelligenza artificiale entra nella centrale operativa della Polizia Locale di Busto Arsizio

È stata presentata oggi alla città la nuova centrale operativa della Polizia Locale di Busto Arsizio, un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia che segna un salto di qualità nella gestione della sicurezza urbana. Alla cerimonia di inaugurazione, che si è svolta alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, dell’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba, del comandante della Polizia Locale Stefano Lanna e del prefetto Rosario Pasquariello, sono intervenuti anche i responsabili tecnici delle aziende che hanno collaborato alla realizzazione della sala.

Il progetto, finanziato in parte con il contributo di oltre 70mila euro proveniente dal Fondo Unico Giustizia Europeo, ha comportato un investimento complessivo di 180mila euro. La nuova centrale è stata concepita per garantire non solo un più efficace monitoraggio del territorio ma anche un’immediata capacità di risposta a situazioni ordinarie e straordinarie.

Il comandante Lanna ha spiegato come questo sistema migliorerà la qualità del lavoro degli agenti che potranno ridurre di molto i tempi di analisi dei filmati e rispondere con maggior precisione alle richieste degli investigatori che sempre più spesso richiedono la visione delle telecamere per ricostruire eventuali reati e i responsabili.

Due sale per una gestione completa: ordinaria e di crisi

L’infrastruttura si articola in due spazi distinti. La Sala Operativa è dedicata alla gestione quotidiana delle attività sul territorio e all’assistenza in tempo reale degli agenti in servizio. Accanto a essa è stata istituita la Sala di Crisi, concepita per ospitare l’Unità di Comando e Coordinamento in occasione di grandi eventi pubblici, emergenze o esercitazioni di Protezione Civile. Questa suddivisione consente di mantenere costantemente operativa la centrale anche durante situazioni eccezionali. Anche la Questura di Varese, ora, è collegata in audio video con la sala della Polizia Locale di Busto.

Un sistema tecnologico integrato e potenziato

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo impianto è l’integrazione in un’unica interfaccia di tutti i sistemi tecnologici a disposizione. La centrale gestisce infatti in maniera coordinata e semplificata.

Il sistema è composto da 145 telecamere di contesto, di cui 20 dotate di videoanalisi live; 23 varchi OCR per la lettura targhe, con altri 9 in fase di installazione; un sistema di riconoscimento targhe mobile per le pattuglie;

tutte le principali piattaforme informative (ACI-PRA, MCTC, SIVES, ANPR, Ministero della Giustizia); un videowall di ultima generazione composto da sei schermi da 55 pollici dal profilo ultrasottile, per una visualizzazione uniforme e ad alta definizione delle immagini.

Grazie a questi strumenti, gli operatori sono in grado di monitorare e intervenire in tempo reale su qualsiasi situazione, migliorando notevolmente l’efficacia del servizio.

L’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

Elemento distintivo del nuovo sistema è l’implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di amplificare le capacità operative e ridurre i tempi di intervento. La tecnologia è impiegata su due fronti:

Videoanalisi predittiva live, che rileva in tempo reale situazioni di irregolarità (assembramenti, traffico intenso, incidenti, risse) e invia un alert agli operatori;

Videoanalisi post-evento multisorgente, che consente di ricercare tra tutte le telecamere filmati e fotogrammi specifici anche a partire da informazioni limitate, come il colore dei vestiti di una persona o le caratteristiche di un veicolo.

Attraverso filtri avanzati, la centrale può individuare veicoli, persone e oggetti particolari in base a criteri quali zona, orario, prossimità, riconoscimento facciale e attributi fisici o del mezzo.

Interconnessione e comunicazione con la cittadinanza

Un altro pilastro del progetto è l’interconnessione della videosorveglianza comunale con la Questura di Varese, il Commissariato di Polizia di Stato e la Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio, oltre al collegamento remoto audiovisivo tra le rispettive sale di crisi. Questa rete consente un flusso continuo e coordinato di informazioni tra le forze dell’ordine.

La Sala Operativa assumerà infine un ruolo centrale nella comunicazione con i cittadini. È prevista la creazione di profili social dedicati alla diffusione in tempo reale di informazioni utili, come chiusure stradali, incidenti o situazioni di emergenza.

Una centrale sempre più centrale

Nel solo 2024, la centrale ha gestito oltre 25mila telefonate, che hanno portato a 10mila interventi sul territorio. I numeri sono destinati a crescere, così come l’efficienza e la tempestività della risposta garantita da questo nuovo sistema.

Il sindaco Emanuele Antonelli si è detto stupito del potenziale di questa nuova strumentazione a disposizione degli agenti: «Non avevo compreso la portata, devo essere onesto. Credo che lavoreremo con l’assessore Sabba per portare al massimo la potenza di questo strumento aumentando le telecamere per la videoanalisi predittiva live».