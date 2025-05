Sostenibilità ed innovazione è un binomio imprescindibile per chi vuole fare impresa oggi. Non molto lontano dalla nostra regione c’è un’azienda che ha saputo interpretare con coerenza e visione il concetto di “abitare il futuro”. Si tratta di Nardi Mobili in Cartone, realtà veneta fondata dal giovane architetto Massimiliano Nardi, che è diventata in pochi anni un punto di riferimento nell’ambito dell’arredamento ecosostenibile.

Galleria fotografica Nardi Mobili in Cartone: il futuro dell’arredamento ecosostenibile è già realtà 4 di 10

L’azienda è nata come una start-up, ed un passo alla volta ha costruito la sua identità sull’unione tra creatività, esperienza progettuale e responsabilità ambientale. Il cuore pulsante del progetto è un team di affiatati architetti e designer animati da una visione comune: coniugare design innovativo e basso impatto ambientale, offrendo soluzioni d’arredo funzionali, esteticamente accattivanti e salubri.

Il cartone come materia nobile

La vera rivoluzione proposta da Nardi Mobili in Cartone risiede nella scelta del materiale: il cartone. Questo materiale è spesso sottovalutato ma qui diventa l’elemento centrale di una filosofia produttiva attenta all’ambiente e alla salute. Grazie all’utilizzo di cartone tripla onda di alta qualità, resistente all’umidità e ai carichi, l’azienda riesce a proporre mobili leggeri ma estremamente solidi e duraturi, capaci di rispondere anche alle esigenze più impegnative.

Non si tratta solo di un’opzione sostenibile, ma di una vera e propria alternativa strutturata all’arredo tradizionale, perfettamente inserita nel panorama dell’arredamento ecosostenibile. I prodotti sono costituiti per il 30% da materiale riciclato e per il 100% da materiale riciclabile. La carta impiegata proviene da foreste gestite responsabilmente (certificazioni FSC), con una drastica riduzione dell’utilizzo di cellulosa e dell’energia necessaria per la produzione.

Un arredo che fa bene anche alla salute

Un altro aspetto distintivo dell’azienda è l’assenza totale di sostanze nocive: niente colle tossiche, vernici sintetiche o solventi ed inchiostri biologici certificati Greenguard. Una scelta etica e responsabile che evita l’emissione di agenti chimici volatili, come la formaldeide, salvaguardando non solo l’ambiente, ma anche la salute delle persone.

Alla Nardi, l’attenzione alla sostenibilità si unisce alla cura per l’ergonomia e la funzionalità, dando vita a soluzioni di arredo ecologico progettate per rispondere a esigenze reali. Ogni elemento è pensato per adattarsi a diversi contesti d’uso — dagli uffici agli eventi, dai negozi fino all’home staging — contribuendo a diffondere un nuovo concetto di vivere lo spazio in modo green.

Creatività, personalizzazione e Made in Italy

Oltre al valore ambientale, i mobili firmati Nardi si distinguono per il design essenziale e originale, fatto di volumi razionali e linee pulite. Ogni arredo può essere personalizzato nelle forme e nelle grafiche, dando vita a soluzioni uniche e fortemente identitarie.

Tutta la filiera produttiva è italiana. Il Made in Italy non è solo un’etichetta, ma una garanzia di qualità, tracciabilità e innovazione. L’approvvigionamento avviene in maniera consapevole e le lavorazioni adottano tecniche all’avanguardia, nel rispetto degli standard più elevati.

Oltre l’arredo: una visione

Per Nardi, il cartone è materiale e simbolo di una filosofia: flessibile, intelligente, capace di trasformarsi. Una scelta che rappresenta un nuovo modo di concepire lo spazio, dove estetica e rispetto per il pianeta convivono in equilibrio. Un vero modello di arredamento ecosostenibile, concreto e replicabile.

Ogni gesto conta e scegliere mobili ecologici significa fare una scelta consapevole, orientata al futuro. Un futuro che, grazie al design, può essere più leggero — proprio come il cartone — ma anche più resistente, più bello e più verde.