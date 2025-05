Novara passa al Gurian Field, i Vikings Malnate rimandano l’appuntamento con la vittoria

Pomeriggio grigio e carico di pioggia sul “Gurian Field” di Malnate dove per il quarto turno di andata la formazione dei Vikings di Serie C ospita gli Athletics Novara. (foto Laura Massarenti)

Pronti, via e nel primo inning una serie di errori della difesa di casa consegna punti importanti nelle mani degli ospiti che segnano sul tabellone 4 punti (ad 1).

Non basta Matteo Cristofoletti che si carica sulle spalle i suoi compagni conducendo le danze per 7 innings, dimostrando personalità tanto che scenderà con 8 K nel ruolino. I suoi compagni però in attacco non lo supportano a dovere nel box di battuta.

Per i padroni di casa meritano una citazione Federico Forcella con un doppio ed un singolo oltre ad una prestazione consistente all’esterno centro e William Ania con due singoli. Per Ania anche il compito di chiudere la partita sul monte di lancio come rilievo nelle due riprese finali. Il risultato finale, di 10-5 per i novaresi, rimanda l’appuntamento con la vittoria.

Nel prossimo turno i Vikings viaggeranno direzione sud, per affrontare in un derby sempre molto sentito il Legnano.