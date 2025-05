Operazione congiunta tra Italia e Romania, smantellata la banda che rubava trattori in Lombardia

Un’importante operazione internazionale ha portato al fermo di otto persone nella provincia rumena di Iasi, vicino al confine con la Moldavia, e al recupero di decine di mezzi agricoli e industriali rubati tra Lombardia e Veneto. I furti, che hanno colpito principalmente le province di Milano, Brescia e Venezia, ammontano a un valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento delle Forze dell’ordine italiane e rumene, ha permesso di fare luce su una rete criminale ben organizzata, operante su scala europea, che agiva con modalità paramilitari e un’efficiente rete logistica.

La banda, specializzata nel furto di mezzi agricoli ad alta tecnologia, rubava trattori e altri veicoli industriali, per poi trasferirli rapidamente all’estero, grazie a un’organizzazione che agiva su commissione. I mezzi rubati venivano caricati su un automezzo con targa slovena e trasportati a circa 100 chilometri dal luogo del furto. Successivamente, venivano caricati su trasporti regolari, con documenti falsificati, che riportavano dati tecnici errati. Le Forze dell’ordine hanno documentato almeno otto trasporti tra luglio 2024 e febbraio 2025.

La Lombardia, con la sua forte vocazione agricola, è una delle regioni più colpite da questo tipo di reati. La presenza di mezzi ad alta tecnologia e valore nelle aziende agricole rende il territorio particolarmente vulnerabile ai furti, che spesso mettono in ginocchio gli agricoltori, costringendoli a sostenere ingenti perdite economiche.

Le dichiarazioni dell’assessore Beduschi

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha commentato positivamente il successo dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione internazionale tra le Forze dell’ordine italiane e rumene. “Un risultato importante – ha dichiarato l’assessore – che premia la collaborazione internazionale e dimostra come il fenomeno dei furti di trattori e mezzi agricoli non sia più solo un’emergenza locale, ma parte di un sistema criminale organizzato su scala europea. Un plauso alle Forze dell’ordine per l’efficacia dell’operazione, che restituisce un po’ di fiducia a tanti agricoltori colpiti da furti che mettono in ginocchio intere aziende”.