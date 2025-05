RC Auto: tutto ciò che bisogna sapere

L’assicurazione RC auto è fondamentale per ogni automobilista, non solo perché si tratta di un documento obbligatorio, ma soprattutto perché è in grado di proteggere l’automobilista in caso di sinistri stradali e altri imprevisti (a seconda delle coperture scelte).

Che cosa è l’RC auto?

Questo tipo di polizza copre i danni causati a persone, animali e cose in seguito a un incidente. Per quanto riguarda le persone, la polizza offre risarcimento per le lesioni fisiche subite da pedoni, ciclisti o passeggeri di altri veicoli coinvolti nell’incidente.

L’assicurazione auto, inoltre, copre i danni materiali a veicoli, proprietà private o pubbliche e anche a beni trasportati da terzi. Tuttavia, è importante sapere che non prevede rimborsi in caso di danni al conducente responsabile del sinistro né quelli al suo veicolo.

Se un soggetto è ritenuto colpevole, dovrà provvedere personalmente alle spese per le riparazioni del proprio mezzo o per eventuali danni subiti, se non ha altre coperture attive.

Cosa sono massimali e franchigia?

Il massimale è l’importo massimo che la compagnia assicurativa si impegna a risarcire in caso di sinistro. La legge stabilisce delle soglie minime obbligatorie: 5 milioni di euro per i danni alle persone ed 1 milione di euro per i danni alle cose.

Questi massimali sono considerati sufficienti per la maggior parte dei casi, ma per chi desidera una protezione maggiore, soprattutto chi guida frequentemente o possiede un veicolo di alto valore, è preferibile valutare un contratto con massimali più elevati, anche se ciò comporta un premio maggiore da pagare.

La franchigia, invece, è un importo fisso che l’assicurato deve pagare personalmente in caso di sinistro. Si tratta di una somma che viene detratta dal risarcimento, prima che la compagnia assicurativa intervenga. In altre parole, se il danno subito è inferiore o pari alla franchigia, l’assicurato dovrà coprire l’intero importo.

Cosa sono le classi di merito?

Le polizze assicurative si basano sul sistema delle classi di merito, che determinano il premio annuale in base al comportamento del conducente. I neopatentati partono dalla classe 14. Tuttavia, esiste la possibilità di ereditare la classe di merito di un familiare o convivente, grazie alla Legge Bersani.

Questa norma consente di trasferire la classe di merito vantaggiosa di un membro del nucleo familiare a tutti i veicoli di quella famiglia, anche se appartenenti a categorie differenti. In questo modo, chi ha un familiare con una buona classe di merito può beneficiare di un premio più basso per i propri veicoli, riducendo così il costo dell’assicurazione.

Ad ogni modo, ogni anno trascorso senza incidenti si può salire di una classe, fino a raggiungere la classe 1, la più favorevole in termini di premio. Al contrario, se si verifica un incidente con colpa, si perdono due classi, con un conseguente aumento del premio assicurativo.

Quanto costa l’RC auto?

Il costo dell’assicurazione dipende da vari fattori, tra cui le caratteristiche del veicolo (marca, modello, anno, potenza e valore), il profilo del conducente, ovvero la sua età, il sesso, l’esperienza alla guida, ecc.

Viene considerata, inoltre, la storia assicurativa e l’utilizzo del mezzo, se personale o professionale, e i km percorsi abitualmente.