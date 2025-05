Samarate, ragazzino investito mentre andava in bicicletta

Attimi di paura questa mattina – martedì 6 maggio – a Samarate dove un ragazzo di soli 14 anni è stato investito mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta per raggiungere la scuola.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 in via Milano, ovvero la strada provinciale che congiunge Samarate con Busto Arsizio, nei pressi dell’incrocio con via Solferino e via Diaz. Sul posto (foto in alto) sono giunte sia un’ambulanza sia un’automedica oltre alle forze dell’ordine.

Soccorso in “codice rosso”, quello di maggiore gravità, il giovanissimo ciclista è stato quindi trasportato in ospedale in ambulanza ma per fortuna, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente di Gallarate

GALLARATE: SCONTRO TRA AUTO E MOTO – All’incirca negli stessi minuti dell’incidente di Samarate, anche a Gallarate si è registrato un incidente stradale in via Sciesa. In questo caso il sinistro ha coinvolto una motocicletta condotta da un 18enne e un’automobile alla cui guida c’era una donna di 39 anni. Ad avere la peggio è stato il centauro che si è ferito in modo lieve. Ci sono state diverse ripercussioni sul traffico cittadino specie nella zona del cavalcavia tra Crenna e i Ronchi.