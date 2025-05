Studenti e scienza per l’ambiente: a Laveno si studiano le acque del Boesio e i risultati non sono incoraggianti

Anche nel 2025 si è rinnovata la collaborazione tra il Comitato Bandiera Blu a Cerro e il Liceo Scientifico Sereni di Laveno Mombello, con un percorso educativo e scientifico che ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi prime, seconde e terze in attività di monitoraggio ambientale.

Il progetto, avviato nel 2023, si è articolato in più fasi. A settembre scorso, le “Giornate Ecologiche sul Lago Maggiore”, dedicate alle classi terze, hanno visto gli studenti impegnati in un’uscita su imbarcazione nelle acque del Verbano per campionamenti a diverse profondità, al fine di analizzare la qualità dell’acqua del lago.

Nel mese di maggio, invece, è stata la volta delle classi prime e seconde con il laboratorio sul campo “Adottiamo il Torrente Boesio”, un’attività di educazione scientifica finalizzata a conoscere meglio il principale corso idrico del territorio e a valutarne lo stato ecologico. Gli studenti hanno effettuato prelievi e analisi sul tratto di torrente compreso tra la foce e il confine con Cittiglio, utilizzando protocolli scientifici riconosciuti: l’indice di qualità biologica esteso (IBE) e l’indice ambientale RCEI. Le analisi sono state precedute da lezioni teoriche in aula su metodi, strumenti e interpretazione dei dati.

I risultati ottenuti non sono incoraggianti: lo stato di qualità biologica delle acque del Boesio si colloca in terza classe (ambiente inquinato o alterato), mentre l’indice RCEI-2 mostra una condizione mediocre o scadente lungo gran parte del tratto analizzato. Le criticità riscontrate sono da ricondurre agli interventi di artificializzazione del corso d’acqua, che ne compromettono l’equilibrio ecologico.

«Occorre un ripensamento delle pratiche di gestione del torrente da parte degli enti competenti – ha sottolineato Fabrizio Merati, presidente del Comitato Bandiera Blu a Cerro – nella speranza che le nuove generazioni possano contribuire a un cambiamento positivo per il futuro di questo importante ecosistema».

Il Comitato ringrazia i docenti del Liceo Sereni e i volontari che hanno partecipato con impegno e passione al progetto, offrendo agli studenti un’occasione concreta per fare scienza sul campo e comprendere l’importanza della tutela ambientale.