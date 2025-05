Tutto il “gusto” di BA Book. Un sabato tra cuochi, pasticceri e storie di cucina bustocca

Il programma di sabato 17 maggio, giornata in cui predomina il “gusto”:

ORE 10.00 SIAMO TUTTI SUONATI!

Un evento per bambini dai 3 anni con l’autrice Silvia Speranza che insegna a far musica con il nostro corpo. Accesso libero fino ad esaurimento dei posti. Presso la Biblioteca Comunale – BIBA Kids a cura della libreria Libraccio.

ORE 10.00 LABORATORIO DI PASTICCERIA

Presso Farina e Passione (via Marsala 56) un laboratorio riservato agli adulti per imparare a preparare biscotti degni di Jane Austen, in occasione del 250esimo dalla nascita della scrittrice. La prenotazione è obbligatoria allo 0331/390381.

ORE 11.30 SONIA PERONACI e STEFANO CAVADA

Farina e Passione ospita un incontro con i due famosi cuochi conduttori di vari programmi televisivi. Fra le molteplici loro attività, va ricordato che Sonia Peronaci è fondatrice di Giallo Zafferano e collaboratrice di numerose riviste, mentre Stefano Cavada è conosciuto per i programmi su La7d e anche per Effetto Cavada shop online. In dialogo con Samanta Cornaviera, a cura di Forketters.

ORE 15.00 I FIORI HANNO SEMPRE RAGIONE

Romanzo d’esordio della giornalista Roberta Schira, un libro che rappresenta un percorso alla ricerca della serenità e della voglia di vivere. In dialogo con Anna Prandoni presso la Biblioteca Comunale, a cura di Forketters.

ORE 16.30 CUOCO LUCIO E LA RICERCA PERFETTA

Evento per bambini della scuola primaria

L’IllustrAutrice umbra Guendalina Passeri, in dialogo con Anna Prandoni, presenta il volume che raccoglie le storie e le ricette di Cuoco Lucio (Chef Gambacorta).Cuoco Lucio ci racconta le avventure vissute in cucina insieme ai suoi amici: momenti difficili da superare, piatti speciali da condividere, persino un menu romantico. Grazie alla magia della cucina, ognuno di loro ha trovato la sua ricetta perfetta. A cura della libreria I libri e i giorni, la prenotazione è obbligatoria su Eventbrite.

ORE 16.30 LE TAVOLE DELLA LEGGE

Dal mensile MAG e dalla rubrica Le Tavole della Legge arrivano a BA Book Nicola Di Molfetta, direttore e ideatore, e Letizia Ceriani, attuale curatrice. Dal loro lavoro ne è nata una guida gastronomica che trae spunto dalle abitudini degli avvocati d’affari italiani. Evento presso lo Studio legale Puce, a cura di Forketters. Info e prenotazioni: segreteria@studiolegalepuce.it

IL VOLUME

Dove mangiano gli avvocati d’affari italiani? Nasce Le Tavole della Legge e non è soltanto un’altra guida. Il progetto raccoglie indicazioni e suggerimenti gastronomici direttamente dalla comunità legale che i ristoranti li frequenta per lavoro, oltre che per piacere, e senza altri fini se non quello di gustare un pasto di qualità mentre si discute un contratto, si intervista un futuro socio, si celebra un successo, o si pianificano strategie di crescita sul mercato.

Le Tavole della Legge nasce per condividere con gli appartenenti alla comunità professionale, e con tutti coloro che credono che mangiare sia una cosa seria, oltre 280 indirizzi da Milano a Roma, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, segnalati dai legali/lettori di MAG e di Legalcommunity.it in dieci anni di esplorazioni gourmet.

ORE 18.00 CUCINA BUSTOCCA, QUASI UNA STORIA

Presso la Sala Tramogge presentazione del libro scritto dal maestro emerito del Magistero dei Bruscitti, che quest’anno compie 50 anni, Angelo Grampa, figlio del fondatore Bruno Grampa, in dialogo con Anna Prandoni. Angelo racconta, attraverso la tradizione gastronomica della città, la storia di Busto da una diversa angolazione; una storia che viene dal basso, dalle vite della gente, dalle tradizioni tramandate oralmente nelle famiglie, dalle ricette della nostra cucina povera, tesoro delle nostre bisnonne, dai racconti in dialetto dei nostri avi.

Tutte queste piccole storie diventano parte di una storia più grande; quella di una città e dei suoi abitanti. Territorio, tradizione, cucina, famiglia, convivialità ed emozioni: queste le parole chiave che descrivono l’anima di questo libro. A cura di Forketters.

“La storia è quella di una cucina legata al territorio ed alle tradizioni, costretta a far ricorso alla fantasia ed alla creatività e che solo nei giorni di festa o nella celebrazione delle tradizioni arricchiva la sua dieta quotidiana, ed è proprio da qui che nasce questa piccola storia” scrive l’autore nell’introduzione al volume.

ORE 20.30 ASPETTAMI AL CAFFE’ NAPOLI

In Galleria Boragno, Chiara Gily, poliedrica scrittrice e blogger d’autore che si occupa di finanza, wedding planner e molto altro ancora, presenta, insieme alla giornalista de La Prealpina Veronica Deriu, il suo romanzo “che fa bene al cuore, pieno di umanità, dolce come un caffè ben zuccherato”. A cura della Biblioteca Comunale.

Chiara Gily firma un romanzo che fa bene al cuore, pieno di umanità, dolce come un caffè ben zuccherato e frizzante come un calice di spritz. Una storia che insegna come le seconde opportunità arrivano un attimo prima di mollare tutto. Proprio come accade con la felicità.

ORE 21.00 NOTTE IN BIBLIOTECA

Un’esperienza unica riservata ai ragazzi delle classi terze e quarte della scuola primaria. Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca Comunale sala BIBA Kids.