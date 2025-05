Una Festa della mamma lunga due settimane con l’asilo di Luvinate

Una Festa della Mamma lunga due settimane. È la nuova iniziativa della Scuola Materna di Luvinate che, in occasione di questo appuntamento tanto significativo per i bambini, organizza due weekend di festa e allegria e didattica in natura, in collaborazione con le realtà del paese.

L’evento è la cornice ideale per la presentazione dei profetti in corso e per il futuro pdei piccoli alunni, a cura del nuovo Consiglio d’amministrazione della Scuola dell’infanzia: “Consolidare la presenza di questa importante realtà educativa è la nostra priorità per i prossimi anni”, scrivono.



SABATO 10 MAGGIO

GITA NEL BOSCO

Dalla Scuola dell’infanzia al Poggio

La proposta è quella di condividere una passeggiata speciale nel bosco, dai cancelli dell’Asilo fino alla località Poggio-Zambella.

Una camminata bimbi e mamme, insieme alle Educatrici, secondo il modello di didattica in natura e outdooreducation promosso da due anni, ogni settimana; al termine, un momento di merenda e allegra insieme.

DOMENICA 18 MAGGIO

FESTA DI FINE ANNO

Parco del sorriso

La festa di fine anno della Scuola dell’infanzia è una mattinata aperta a tutta la comunità negli spazi verdi del Parco del Sorriso.

Per l’occasione andrà in scena lo spettacolo, aperto a tutti e intitolato La cicala e la formica e sarà possibile assistere all’attività di inglese open.

Su iniziativa del Comitato Amici Asilo e delle famiglie, si svolgerà una vendita straordinaria di fiori e torte per la Festa della Mamma, con il ricavato a sostegno delle attività educative, sia durante la festa di domenica, sia sabato 17 maggio alle ore 17.30 nel piazzale della chiesa.

OFFERTA FORMATIVA 2025-2026

Con l’occasione, sempre domenica 18 maggio, verranno raccontati alcuni dei progetti del prossimo anno 2025-2026, tenuto anche del rinnovo delle cariche sociali di Presidente e VicePresidente. “Queste belle iniziative in occasione della Festa della mamma sono l’occasione per confermare e rinnovare il nostro impegno per consolidare e far crescere anche nel prossimo trienno la presenza e la qualità dell’offerta formativa della nostra Scuola Materna, preziosa realtà educativa a servizio di queste comunità e del nostro territorio”, sottolinea il Presidente, Rebecca Palomba.

Per partecipare e rimanere informati sulle attività della Scuola, è possibile seguire la pagina facebook ed instagram della Scuola Materna.

Per colloqui con l’Equipe Educativa e la Direzione, telefonare allo 0332 824252 e scrivere a scuolamaternaluvinate@gmail.com.