“Viandanti del lunedì”, una camminata dai Mulini di Gurone a Malnate per arrivare alla Chiesetta di Sant’Anna

Intitolato “Viandanti del lunedì” il programma di escursioni gratuite promosso dai parchi ATE Insubria- Olona in collaborazione con Archeologistics è dedicato a chiese ed aziende agricole presenti nei cinque parchi: Parco Pineta, Bosco del Rugareto, Parco Valle del Lanza, Parco Medio Olona e RTO.

Il 19 maggio alle ore 9.30 (lunghezza 4 km), si visiterà la frazione di Gurone, Malnate. Si partirà dai Mulini di Gurone, antico nucleo che sfruttava l’acqua dell’Olona per i mulini e la falegnameria. Qui si potrà accedere alla produzione di miele dell’azienda Zorzan, dove si farà un’esperienza a contatto con le api. Si risalirà poi verso il centro storico, dove si visterà la Chiesetta di Sant’Anna. La storia di questa chiesa è legata al Castello Bizzozzero, in quanto l’edificio adiacente alla chiesa era utilizzato come residenza di caccia dalla famiglia Odescalchi-Erba.

I “Viandanti del lunedì” prevede un programma, che si concluderà a ottobre tra chiese molto conosciute come San Martino a Carnago a chiese meno note ma custodi di una storia secolare come San Bartolomeo al Bosco. Accanto al racconto del passato, durante questi appuntamenti si incontreranno aziende agricole attive tutt’oggi in questi luoghi: si spazierà dalla produzione di miele a quella di birra, dal vino alle creme officinali.

Le otto camminate di “Viandanti del lunedì”, della durata di circa tre ore, si svolgeranno il lunedì mattina dalle ore 9.30: una serie di camminate facili su sentieri e strade battute. Si è partiti il 24 febbraio e si continuerà fino al 13 ottobre 2025.

“Il programma di quest’anno – dichiara Gabriele Pozzi, direttore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate – che si inserisce nella più ampia proposta avviata dal 2022 in collaborazione con Archeologistics, rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il nostro territorio, unendo il fascino della storia e della spiritualità delle chiese locali con la genuinità delle aziende agricole. Questi percorsi invitano i partecipanti a vivere il paesaggio con lentezza, assaporando tradizioni, sapori e racconti di un patrimonio culturale a volte sconosciuto. Un’iniziativa che coniuga natura, cultura e sostenibilità, promuovendo una fruizione consapevole e di qualità.”

La partecipazione alle camminate è gratuita e la prenotazione obbligatoria compilando il modulo a questo link.

Per altre info: email ad eventi@parcopineta.it oppure chiamare il numero +39 328.8377206

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il 15 settembre alle ore 9.30, ci sarà una passeggiata di 6 km lungo il sentiero ad anello 533 di Gorla Minore. Il punto di partenza sarà il Santurio della Madonna dell’Albero, situato alla periferia del centro abitato ed immersa nel Bosco del Rugareto. Nato dalla devozione popolare, il Santuario è ancora oggi meta di preghiera soprattutto nel mese di settembre per la benedizione delle auto. Il sentiero 533 attraversa le cascine storiche del paese tra le quali la Cascina Deserto, presso la quale il gruppo si fermerà per conoscerne la storia e l’attuale utilizzo.

Il 29 settembre alle ore 9.30, appuntamento per una passeggiata della lunghezza di 6 km, a Caronno Corbellaro e Morazzone. Un percorso immersi nel parco RTO (Rile, Tenore, Olona), dai prati alle vigne.

Partenza da Caronno Corbellaro, piccola frazione di Castiglione Olona, per passare per l’antico cimitero di San Martino e la chiesetta dei Santi Nazaro e Celso per ammirare la pace e la vista dal pianalto di questo luogo, monumento naturale. Sempre lungo sentieri e poi strade paesane, si raggiungerà Morazzone per conoscere la produzione di vini della Cascina Ronchetto.

L’ultima camminata, il 13 ottobre alle ore 9.30, della lunghezza 4 km, avrà come meta Abbiate Guazzone. Il punto di ritrovo sarà il Santuario della Madonna delle Vigne, piccolo edificio sacro medioevale rinnovato nel Seicento e legato alla produzione vinicola. Il percorso avrà come meta la Cascina Moneta, per conoscere la storia di un’altra produzione agricola e farà ritorno percorrendo i sentieri 844c e 526.