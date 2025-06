Auto si ribalta in A8 a Gallarate: ferita una 30enne

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina – domenica 22 giugno – intorno alle 6,30 nei pressi della barriera autostradale di Gallarate. Nella circostanza, un’automobile diretta verso Milano si è ribaltata dopo che la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo.

Ad avere la peggio una giovane donna di 30 anni che è stata raggiunta dai mezzi di soccorso e trasportata al vicino ospedale di Gallarate in codice giallo, quindi con ferite di media gravità e non in pericolo di vita.

Sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza oltre alle forze dell’ordine incaricate di effettuare i rilievi. Non si segnalano particolari problemi di traffico.