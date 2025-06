Carona sotto le stelle: il 15 giugno concerto swing con la Filarmonica di Castagnola

Un borgo sospeso nel tempo, un’orchestra che vibra di energia e un cielo d’estate pronto ad accogliere emozioni: domenica 15 giugno alle ore 19:00, la piazza Montàa di Carona si trasformerà in un palco a cielo aperto per ospitare il concerto dell’Orchestra di fiati della Filarmonica di Castagnola, diretta da Mauro Ghisletta.

L’appuntamento, parte del cartellone di Ceresio Estate 2025, promette un viaggio musicale trascinante, tra swing, jazz, latini e classici del Novecento. Il repertorio è un mosaico raffinato di brani senza tempo: da Gershwin a Glenn Miller, passando per Duke Ellington, le atmosfere di Garota de Ipanema e Bésame Mucho, fino a evergreen come Hit the Road Jack e Georgia on My Mind.

Merito anche del lavoro di Mauro Ghisletta, che con dedizione e sensibilità ha trasformato la Filarmonica in una vera orchestra moderna, capace di emozionare anche il pubblico più esigente. Un ensemble compatto ma dinamico, dove ogni musicista trova il proprio spazio, in un’alchimia di tecnica, passione e comunicazione.

A rendere unico il concerto, la cornice di Carona, borgo di artisti e memoria, patria del genio rinascimentale Marco Solari, architetto del Duomo di Milano. Le sue viuzze acciottolate, le case in pietra e le terrazze affacciate sul lago Ceresio sono il teatro perfetto per una serata di musica, cultura e bellezza condivisa.

L’ingresso è libero. Per informazioni: www.ceresioestate.ch