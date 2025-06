Continua il cantiere della fogna a Cassano Magnago: tocca a Via Venegoni

365 metri di nuove tubazioni che, finalmente, porteranno la rete fognaria in via Venegoni a Cassano Magnago. Sono quelli che realizzerà Alfa a partire da lunedì 16 giugno. Una data scelta dal gestore idrico per avviare i lavori dopo la fine delle scuole, in modo da ridurre l’impatto sulla viabilità.

Il cantiere – la cui durata si stima intorno ai tre mesi – richiederà la chiusura della strada. Già previsto, però, un percorso alternativo, condiviso con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale. Sarà sempre garantito l’accesso ai residenti e alle attività commerciali.

I dettagli

L’intervento prevede in sequenza diverse fasi di lavorazione: il taglio e la demolizione della massicciata stradale, lo scavo, la posa dei tubi in Gres e delle camerette, fino ad arrivare al ripristino della pavimentazione stradale. La profondità di scavo massima sarà di circa 3,7 metri. Il collettamento delle acque nere avrà come punto di recapito finale la fognatura esistente nel comune di Gallarate, a sua volta collegata al depuratore di Sant’Antonino Ticino.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuati anche gli allacci alle singole utenze. Costo complessivo dell’investimento, 350 mila euro.

L’attività rientra in un ampio più ampio progetto finalizzato ad estendere la rete fognaria comunale in nove vie. Per otto di esse (Alfieri, Ariosto, Confalonieri, Donizetti, Puccini, Rossini, Tasso e Toscanini) i lavori sono già stati completati.