Davide Della Bella è il nuovo direttore generale di Ucimu-Sistemi per produrre

Ucimu-Sistemi per produrre ha un nuovo direttore generale: è Davide Della Bella, nominato dal consiglio direttivo dell’associazione nel corso della seduta del 10 giugno. Raccoglie il testimone da Alfredo Mariotti, che ha guidato l’associazione per oltre trent’anni e che continuerà a occuparsi delle attività fieristiche promosse da Ucimu.

L’associazione, che rappresenta oltre 250 aziende italiane costruttrici di macchine utensili, robot e sistemi di automazione, è oggi presieduta da Riccardo Rosa. La nomina di Della Bella segna un cambio generazionale alla guida operativa, in continuità con la visione strategica già tracciata.

Classe 1974, laureato in Scienze politiche all’Università degli studi di Milano, Davide Della Bella è entrato in Ucimu nell’ottobre 2024 come vicedirettore, con l’obiettivo di gestire in modo graduale e coordinato il passaggio di consegne. Da gennaio 2025 è anche segretario di Fondazione Ucimu, braccio strategico e di ricerca dell’associazione, oltre che consigliere delegato di CEU, EFIM e Sofimu, società collegate all’organizzazione delle fiere e alla promozione delle iniziative associative.

Dal 2009 al 2024 ha diretto Ecole–Enti confindustriali lombardi per l’education, partecipata da Ucimu e da sette associazioni territoriali tra cui Assolombarda. In questo ruolo ha guidato per oltre 15 anni progetti complessi di formazione e consulenza per le imprese, contribuendo allo sviluppo di una delle realtà più autorevoli nel campo dell’education per il settore manifatturiero e dei servizi. A livello istituzionale ha partecipato al gruppo di lavoro sulla Strategia italiana per le competenze, coordinato dal Ministero dell’economia con l’Ocse.

«Sono orgoglioso della nomina – ha dichiarato Della Bella – e consapevole della responsabilità che comporta. Il mio impegno sarà volto a rafforzare la visibilità dell’associazione e a intensificare l’attività di rappresentanza verso istituzioni e stakeholder. Sarà fondamentale valorizzare il know-how delle imprese associate e coinvolgerle attivamente nella progettazione delle iniziative, puntando su ascolto, digitalizzazione e individuazione dei nuovi trend»

Il presidente Riccardo Rosa ha espresso gratitudine ad Alfredo Mariotti per il lungo servizio reso e ha augurato buon lavoro al nuovo direttore, sottolineando come Della Bella abbia già dimostrato competenza e visione strategica nel suo percorso all’interno di Ucimu.