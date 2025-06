Il Club Alpino Italiano di Castellanza celebra 80 anni di storia con Campo Base “80”

Campo Base ‘80 è la manifestazione organizzata dalla sezione castellanzese del CAI (Club Alpino Italiano) per festeggiare gi 80 anni di vita. L’iniziativa, che gode del patrocinio della Città di Castellanza, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 giugno e rappresenta l’evento culminante del progetto “il CAI per il Sociale”, pensato appositamente per commemorare questo importante traguardo associativo. Il programma prevede l’inaugurazione ufficiale sabato 14 giugno alle 16, seguita da un nutrito calendario di attività che proseguiranno fino alle 23. La manifestazione offrirà ai partecipanti diverse opportunità di avvicinamento all’alpinismo e alla cultura della montagna attraverso attività di arrampicata su parete e arrampicata su alberi, permettendo a cittadini di tutte le età di sperimentare in sicurezza le discipline montane.

Non mancheranno gli aspetti culturali, con il concerto dell’orchestra “Linee d’Archi” -previsto per sabato sera alle 20,45-, accompagnato dalle letture delle “Voci Narranti” in collaborazione con la Biblioteca Civica cittadina. La domenica sera, sempre con inizio alle 20,45, è programmata una proiezione cinematografica presso il cortile dell’ex biblioteca, che completerà l’offerta culturale della manifestazione. Durante entrambe le giornate saranno allestiti diversi stand informativi, tra cui lo stand dell’editoria CAI Centrale, lo stand della Sezione CAI Castellanza, lo stand della Scuola di Alpinismo “Guido Della Torre” e lo stand Sport Specialist. Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche ambientali attraverso la mostra fotografica “Climate Change”, che sensibilizzerà i visitatori sui cambiamenti climatici e il loro impatto sugli ambienti montani. L’organizzazione dell’evento vede la partecipazione di diverse realtà associative del territorio. Le aree food saranno curate dalla Cooperativa Sociale “La valle di Ezechiele” e dalla Cooperativa Il Progetto “fatti della stessa pasta”, garantendo un’offerta gastronomica di qualità durante entrambe le giornate. «Ho trovato originale e significativa l’idea di allestire un Campo-base nel centro della città -è il commento di Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e all’Istruzione di Castellanza-. In questa proposta c’è il desiderio di ricordare che ogni impresa abbisogna di luoghi di preparazione, attesa, entusiasmo, condivisione e anche fatica. È un invito a riscoprire lo spirito d’avventura e di squadra che può crescere in ciascuno di noi. Il Campo-base urbano rappresenta perfettamente quella forma di mobilitazione intelligente che da anni il CAI promuove sul territorio e che ha trovato nella recente marcia Castellanza-Sacro Monte una risposta straordinaria. Grazie al CAI per la larghezza di visioni a cui ci sprona e auguri per questo anniversario che viene festeggiato con grande vitalità».

Per il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, «il CAI rappresenta da ottant’anni un pilastro fondamentale del mondo associazionistico castellanzese. La capacità del CAI di creare rete sociale e di coinvolgere diverse generazioni di cittadini testimonia quanto questa realtà sia diventata un autentico punto di riferimento per la nostra comunità. L’evento Campo Base 80 dimostra perfettamente come la solidarietà e la partecipazione attiva possano essere motore di aggregazione e di valorizzazione del territorio -conclude il sindaco- e rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare la cittadinanza ai valori dell’alpinismo e della cultura montana».

L’accesso a tutte le attività è gratuito. Tutte le informazioni su www.caicastellanza.it