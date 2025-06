Il grazie di Barbara all’Ortopedia di Gallarate: “Avete trasformato un’esperienza traumatica in fiducia verso il prossimo”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento di una paziente dell’ospedale di Gallarate nei confronti di medici, infermieri e fisioterapisti che l’hanno curata e seguita in un complesso percorso di guarigione e riabilitazione

Desidero esprimere il mio più profondo e sincero ringraziamento a tutto il personale dell’Ospedale di Gallarate, in particolare al reparto di Ortopedia, alla Sala Gessi, agli infermieri e ai fisioterapisti, che per un lungo periodo mi hanno accompagnata e sostenuta in uno dei momenti più difficili della mia vita.

Dopo essere stata investita nel mese di ottobre in un brutto incidente avvenuto mentre ero in vacanza in una città d’ Italia – senza essere soccorsa e con la persona che mi ha colpita fuggita via – ho rischiato la vita. È stato un trauma sia fisico che emotivo.

Sono rientrata con una frattura al ginocchio/tibia e proprio in quel momento così drammatico, ho avuto la fortuna di incontrare un’equipe medica eccezionale. A partire dal pronto soccorso, l’equipe che mi ha operata, a tutto il personale del reparto di ortopedia e sala gessi, i fisioterapisti, ho trovato non solo altissima competenza, ma anche grande umanità, disponibilità e attenzione. Sono stata accolta con professionalità e cura, e ogni singolo gesto ha fatto la differenza nel mio percorso di guarigione.

La brutta frattura e l’intervento con placca e viti avrebbero potuto lasciarmi con gravi limitazioni. E invece, grazie a un lavoro medico e riabilitativo straordinario, oggi posso dire di aver recuperato pienamente la funzionalità dell’articolazione, come prima dell’incidente e per una persona dinamica e attiva come me è un traguardo prezioso.

Un ringraziamento speciale va ai fisioterapisti dell’ospedale di Gallarate , che con pazienza, determinazione e cuore mi hanno letteralmente rimessa in piedi. Ricorderò per sempre l’emozione dei miei primi passi, le lacrime e quell’abbraccio che ci ha uniti in un momento che non dimenticherò mai. Porterò per sempre con me la gratitudine per ognuno di voi.

Avete trasformato un’esperienza traumatica in un percorso di rinascita e nuova fiducia verso il prossimo.

Con stima e riconoscenza,

Barbara Della Torre