La nuova Giunta di Castellanza si presenta alla città tra conferme e novità

Presentata la giunta del Comune di Castellanza guidata dal sindaco Cristina Borroni. La nuova squadra di governo è composta da importanti conferme dalla precedente amministrazione affiancate da nuovi innesti che porteranno competenze specifiche in settori strategici: «È il frutto di un percorso condiviso con tutto il gruppo politico, dove abbiamo privilegiato esclusivamente le competenze e l’esperienza specifica nei vari settori – dichiara il primo cittadino -. I criteri alla base di queste nomine si ispirano alla volontà di mettere al servizio della città le professionalità più adatte a gestire le diverse deleghe. Abbiamo voluto garantire continuità dove i risultati sono stati positivi e introdurre nuove energie dove serviva un impulso diverso, sempre con l’obiettivo di costruire un’amministrazione efficace e sempre più vicina ai bisogni dei castellanzesi».

La priorità del sindaco è quella di «far innamorare le persone a un’idea di città che si costruisce insieme». «La partecipazione rappresenta una sfida su cui dobbiamo davvero imporci», ha dichiarato Borroni. Tra le nuove deleghe affidate ai consiglieri comunale, ci sono quelle ai giovani, al marketing territoriale e alle piccole manutenzioni e all’innovazione tecnologica.

LA GIUNTA

Il sindaco Cristina Borroni, nata e cresciuta a Castellanza, mantiene per sé le deleghe ai Servizi Sociali, Sicurezza e Protezione Civile. Con quattordici anni di esperienza politica maturata nelle liste civiche, ha ricoperto il ruolo di vice sindaco e assessore alle politiche Sociali nelle amministrazioni precedenti. La sua gestione amministrativa si è sempre contraddistinta per l’attenzione alla centralità della persona e la collaborazione con le associazioni del Terzo Settore.

Il vicesindaco Claudio Merati è una delle novità della giunta e si occuperà di Politiche Giovanili, Sport e Marketing Territoriale. Sessantasei anni, residente a Castellanza, ha una carriera quarantennale nel settore farmaceutico e un impegno costante nel volontariato, spaziando dall’assistenza ai tossicodipendenti al supporto per la disabilità. Da dodici anni è membro attivo del Coro ed Orchestra Ensemble Amadeus. Stimolato dall’ex Sindaca Mirella Cerini a impegnarsi nell’amministrazione pubblica, assume per la prima volta il ruolo di vicesindaco.

Maria Luisa Giani è confermata all’assessorato al Bilancio, Tributi, Partecipate e Affari Generali. Con quarantadue anni di esperienza nel settore pubblico, ha ricoperto per trent’anni il ruolo di responsabile del settore amministrativo-finanziario in un comune dell’alto Milanese. Dal 2017, è assessore al Bilancio del Comune di Castellanza, portando una visione pragmatica nella gestione delle risorse pubbliche.

Vanni Mirandola, confermato come assessore allo sviluppo e Governo del Territorio e Ambiente, vanta una lunga carriera in amministrazione pubblica e urbanistica. Dal 1997 si è dedicato all’amministrazione pubblica, ricoprendo ruoli di consigliere comunale e assessore nel Comune di Pero e gestendo dal 2007 al 2024 le deleghe ai Lavori Pubblici, Ambiente e Politiche del Territorio.

Davide Tarlazzi, quarantasette anni, è confermato come assessore alla Cultura e Istruzione. Laureato in Scienze dell’educazione e Storia dell’arte, ha coordinato il percorso PRO per lo sviluppo delle competenze professionali presso l’Università LIUC e ha presieduto il Corpo musicale cittadino. La sua esperienza si riflette in un impegno costante nella valorizzazione culturale del territorio.

Luigi Croci, novità negli assessorati, assume la delega ai Lavori Pubblici. Con una lunga carriera come capogruppo e consigliere comunale, Croci ha sviluppato competenze nella gestione delle infrastrutture sportive cittadine e ora amplia il suo ruolo passando alla gestione dei Lavori Pubblici.

Accanto a questi, la squadra di governo si completa con i quattro Consiglieri Delegati, tutti nuovi ingressi, che apportano competenze specifiche per lo sviluppo comunale:

Marco Butti, trentanove anni, è il consigliere delegato alle Politiche Giovanili. Laureato in Scienze Politiche e Scienze Pedagogiche, ha lavorato come educatore in strutture per ragazzi e istituti scolastici. Attualmente docente di scienze umane e filosofia, il suo approccio educativo arricchirà la gestione delle Politiche Giovanili.

Anna Castiglioni, Consigliere Delegato al Marketing Territoriale e Personale, è un avvocato specializzato in diritto del lavoro. La sua esperienza nella mediazione e il suo forte legame con Castellanza la rendono una risorsa preziosa per lo sviluppo del marketing territoriale, riconoscendo il potenziale della città come punto di forza.

Marco Oldani, cinquant’anni, ricopre la delega all’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione. Laureato in Informatica, lavora da oltre vent’anni presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza e porta una lunga esperienza nel settore tecnologico e amministrativo.

Teresina Rizzi, nata nel 1960 a Cornaredo, assume la delega alle piccole Manutenzioni e Decoro Urbano. Con oltre quarant’anni di esperienza nel settore edilizio e pubblico, è un’esperta nella progettazione e gestione dei lavori pubblici, portando un forte legame con la città di Castellanza.

Non ha ricevuto deleghe il consigliere eletto del Partito Democratico, Giandomenico Bettoni: «Al nostro interno non abbiamo avuto ricevuto particolari reazioni. C’è stata un’accettazione dei criteri messi in campo per la scelta delle persone», ha affermato il sindaco. La giunta si riunirà prima del consiglio comunale fissato per il 12 giugno: si terrà in biblioteca e sarà trasmesso in streaming.