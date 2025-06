“Le culture di Olivetti” al Kapannne dei Libri di Angera

Un’impresa industriale che si è fatta promotrice, produttrice e custode di cultura in tutte le sue forme. È questo il cuore della mostra Le culture di Olivetti, ospitata dal 7 giugno al 27 luglio al Kapannone dei Libri di Angera, con inaugurazione venerdì 6 giugno alle ore 18, alla presenza dell’architetto di fama internazionale Michele De Lucchi, tra gli ultimi designer a collaborare con la Olivetti e che proprio ad Angera risiede.

La mostra, curata da Giuseppe Lupo, tra i massimi esperti italiani di letteratura industriale e che molto si è occupato della storia della Olivetti, celebra l’eccezionale esperienza culturale e umana dell’azienda fondata nel 1908 a Ivrea e trasformatasi, nel secondo dopoguerra, in un autentico laboratorio di idee capace di coniugare impresa, arte, pensiero, architettura, politica e innovazione tecnologica. A oltre 100 anni dalla sua fondazione, la Olivetti è un esempio ancora attuale e forse mai superato di un’azienda che non si è fatta solo promotrice o sponsor di iniziative culturali, ma che ha prodotto cultura dall’interno: un progetto lungimirante e in linea con la migliore tradizione del mecenatismo italiano che spesso ha agito, e ancora continua a farlo, nello spazio lasciato libero dal Pubblico.

Con il fondamentale contributo dell’Associazione Archivio Storico Olivetti e attingendo dalla vasta “kollezione” del padrone di casa Andrea Kerbaker, saranno esposti materiali originali, opere grafiche e prodotti di design che raccontano una stagione irripetibile della cultura d’impresa italiana. In mostra, tra gli altri, le inconfondibili macchine da scrivere, volumi con dediche autografe e lettere manoscritte da artisti e scrittori come Jean Michel Folon e Giorgio Soavi, i fascicoli d’epoca della rivista simbolo “Comunità”, la grafica di Dudovich e Pintori, i progetti editoriali delle Edizioni di Comunità, e oggetti iconici come il portatile Echos e la stampante Artjet10 firmati da De Lucchi.

Le sezioni tematiche in mostra Consapevoli che dare conto di tutto il mondo olivettiano è impresa quasi, se non impossibile, la mostra si sviluppa in cinque sezioni tematiche a partire dalla figura di Adriano Olivetti, per mettere in luce i molteplici linguaggi culturali attivati dal suo progetto e dalla comunità intellettuale che seppe radunare.

Kapannone dei Libri

Inaugurazione 6 giugno 2025 ore 18

Dal 7 giugno al 27 luglio 2025

Sabato e domenica ore 15-19

Ingresso gratuito senza prenotazione

Via G. Verdi 35, 21021 Angera (VA)

mostre@lakasadeilibri.it – 333.1332367