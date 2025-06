Mia madre derubata in piazza Monte Grappa a Varese: attenzione i borseggiatori non sono solo in tv

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che racconta l’amara esperienza della madre di 78 anni, derubata questa mattina in Piazza Monte Grappa

Verso le 11 del mattino mia madre, una persona anziana di 78 anni, si è recata in banca in piazza Montegrappa per fare un prelievo con il bancomat, il prelievo viene fatto in una stanza interna dunque non è fronte strada.

Appena uscita si è recata verso il vicino grande magazzino, ma, una volta lì, si è accorta che la borsa era aperta e dentro mancava sia il prelievo appena effettuato sia il borsello con le carte di credito e i documenti.

Neanche il tempo di bloccarle e, nell’arco di mezz’ora, chi ha fatto il furto è riuscito anche a prelevare da un altro sportello nella vicina via Marcobi.

Quanto vi racconto è per mettere in guardia le persone anziane: i borseggiatori ci sono anche a Varese non solo quelli che vediamo in televisione a Milano, non bisogna mai abbassare la guardia.

Per un pensionato uno scherzo del genere è molto pesante da digerire sia economicamente che psicologicamente.

Grazie per la visibilità dell’accaduto.

Lettera firmata