Novità e premi più ricchi per il concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo” 2025-2026

Dopo il grande successo dell’edizione 2024-2025, che ha visto la partecipazione di 538 opere e la vittoria di Piergiorgio Pulixi, parte la nuova edizione del concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo.

Presenti in conferenza stampa, Ivana Perusin, vice sindaco e assessore al Turismo del Comune di Varese, Michele Di Toro, consigliere della Provincia di Varese e Manuela Lozza, presidente della Commissione Cultura del Comune, mentre l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha inviato un saluto video.

Nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi, il concorso si rinnova quest’anno con importanti novità: l’introduzione del “Premio al traduttore” per valorizzare il lavoro di traduzione dei romanzi gialli in italiano e l’aumento dei premi in denaro in alcune sezioni, tra cui il Premio Giallo Junior – Giuria dei ragazzi (che passa da 250 a 400 euro) e il premio per il vincitore dei romanzi editi, che cresce da 1500 a 1700 euro.

L’edizione 2025-2026 conferma tutte le sezioni storiche, come i premi per i romanzi editi, racconti inediti ambientati in località lacustri, sezione letterario-fotografica e il Premio alla carriera. Resta, inoltre, forte l’attenzione verso i giovani autori, con i premi per gli under 35 e la Giuria dei ragazzi. Tra le novità, particolare rilievo anche alla promozione del territorio con il Premio Regio Insubrica, dedicato alle storie ambientate nei laghi.

Le giurie, composte da esperti del settore e professionisti di spicco, garantiranno l’alta qualità delle selezioni, mentre la scadenza per l’invio delle opere è fissata per il 16 ottobre 2025 (per le opere letterarie) e per il 31 marzo 2026 (per la sezione fotografica).

Il concorso, che da sempre mira a promuovere la lingua italiana e la cultura del giallo, è a partecipazione gratuita e si configura come un importante evento per la valorizzazione del territorio varesino, capace di attrarre autori e appassionati di letteratura da tutto il mondo.

I premi

* Sezione romanzi editi pubblicati tra 1/1/ 2023 e il 6/10/2025 al primo premio 1700 euro, secondo 700, terzo 500; Premio Giovani Autori Claudio De Albertis per under 35 di 1000 euro.

* Il Giallo per tutti per romanzi editi con Ebook certificati LIA pubblicati tra 1/1/ 2023 e il 6/10/2025: il primo classificato si aggiudica il premio di 1000 euro.

* Sezione racconti inediti ambientati in località lacustri realmente esistenti e identificabili. Al vincitore il premio Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano di 500 euro. Al secondo classificato 250 euro e 200 al terzo. Sempre tra gli inediti, verrà attribuito il premio Regio Insubrica di 200 euro e il Premio Giovani Autori Claudio De Albertisdi 300 euro. Confermata anche quest’anno la collaborazione con F.lli Frilli Editori che pubblicherà i racconti inediti finalisti e i vincitori dei Premi Giovani Autori e Regio Insubrica nell’antologia Laghi e Delitti 6.

* Sezione Gialli nel cassetto per romanzi gialli inediti di indagine e ambientati in località italiane realmente esistenti. Il primo classificato sarà pubblicato nella collana Super Noir Bros di F.ll Frilli Editore.

* Sezione Giallo Junior dedicata a romanzi di genere giallo, noir e mistery per ragazzi di età 10+ pubblicati tra 1/1/ 2022 e il 6/10/2025. Al primo classificato premio di 1000 euro, 500 al secondo e 350 al terzo. Il premio Giuria dei ragazzi ammonta a 400 euro.

* Il Giallo in una frase al primo classificato, un premio di 100 euro. Le fotografie finaliste saranno esposte in occasione della premiazione di tutte le categorie del concorso.

Sono aperte anche le iscrizioni alle Giurie delle varie sezioni. Per candidarsi contattare ceresioingiallo@gmail.com.

Il regolamento del concorso si troverà a breve sui maggiori siti di concorsi letterari, sulla pagina FB di Ceresio in giallo, sul sito www.ceresioingiallo.it sul sito www.premiodealbertis.it.

Per maggiori informazioni e per partecipare, consultare il regolamento sul sito ufficiale del concorso www.ceresioingiallo.it.