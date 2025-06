Scontro tra due moto in Vallemaggia, tre feriti gravi

Un grave incidente della circolazione stradale si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 9 giugno poco dopo le 15:30, a Coglio, in Vallemaggia.

Secondo una prima ricostruzione della polizia cantonale, un motociclista italiano di 45 anni, residente nel Locarnese, stava percorrendo Via Cantonale in direzione di Cevio, con a bordo una passeggera svizzera di 36 anni, domiciliata nel Bellinzonese. Nella medesima direzione viaggiava anche un motociclista svizzero di 19 anni, anch’egli residente nel Locarnese.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, mentre il 45enne stava svoltando a sinistra nella traversa denominata “Ai Ciapói”, il suo veicolo è stato urtato dalla moto condotta dal giovane. L’urto ha provocato la caduta di entrambi i centauri e della passeggera.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno. I soccorsi sono stati assicurati dal Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e dalla Rega. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i soccorritori hanno elitrasportato le tre persone coinvolte nell’incidente all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, le condizioni dei tre coinvolti risultano gravi, con lesioni tali da mettere in pericolo la loro vita. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari, la zona interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.