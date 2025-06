Sos Malnate raddoppia il progetto “Una settimana da volontario”

Anche per l’estate 2025, SOS Malnate rinnova l’appuntamento con l’iniziativa “Una settimana da volontario”. «Un’occasione gratuita dedicata ai giovani per scoprire il mondo del primo soccorso, vivere da vicino l’esperienza del volontariato e condividere momenti significativi con altri coetanei», afferma Massimo Pedrazzini, il presidente di SOS Malnate. «La novità di quest’anno è che l’esperienza si sdoppia: saranno proposte due settimane consecutive, ognuna pensata per una fascia d’età diversa, così da offrire attività più adatte e mirate.»

Dal 7 all’11 luglio 2025 sarà il turno dei più giovani, dai 15 ai 18 anni. Durante questa settimana, i partecipanti sperimenteranno diverse attività di volontariato, impareranno le basi del primo soccorso, prenderanno parte a simulazioni in gruppo e scopriranno come si lavora in squadra all’interno di un’associazione come SOS.

Posti limitati: max 15 partecipanti

Iscrizione qui entro 01/07/25: https://forms.gle/siXvpA2xC9gtVJi6A

Dal 14 al 18 luglio 2025, invece, l’esperienza sarà dedicata ai giovani dai 19 ai 25 anni. Il programma sarà diverso: si affronteranno in modo più approfondito temi come la gestione di una chiamata al 112, verranno svolte simulazioni realistiche di emergenza e verrà proposto un corso con certificazione per l’uso del defibrillatore (DAE).

Posti limitati: max 12 partecipanti

Iscrizione qui entro 01/07/25: https://forms.gle/bnsEn83WvHnmHByo7

Entrambe le settimane sono completamente gratuite, ma con posti limitati. Ogni partecipante potrà iscriversi solamente alla settimana corrispondente alla propria fascia d’età.

«Un’opportunità concreta per avvicinarsi al volontariato, acquisire nuove competenze e vivere un’estate diversa, fatta di relazioni, formazione e condivisione. Crediamo che esperienze come questa possano accendere nei giovani la scintilla del volontariato. Anche solo una settimana può lasciare un’impronta che dura molto più a lungo.» – conclude il presidente Massimo Pedrazzini.

Il programma dettagliato della settimana è in via di definizione e sarà aggiornato al più presto!!

Verrà data priorità a chi per la prima volta partecipa all’iniziativa e rispetteremo l’ordine cronologico d’iscrizione. Per domande o curiosità scrivere a: junior@sosmalnate.it