Successi del Twirling Buguggiate alle Finali Nazionali: oro, argento e bronzo per le atlete varesine

Nel corso degli ultimi due weekend, il Palaigor di Novara ha ospitato le Finali Nazionali del Campionato di Twirling, con la serie A in scena il 24 e 25 maggio e le serie B e C il 31 maggio e 1 giugno. Durante queste intense giornate, il Twirling Buguggiate ha ottenuto importanti successi, confermando il proprio valore a livello nazionale.

Galleria fotografica Finali Nazionali del Campionato di Twirling serie A 4 di 9

In particolare, il TEAM DANCE della società ha conquistato il titolo di Campioni Italiani nella serie A. Il gruppo, che ha presentato una coreografia ispirata al tema Avatar, ha visto brillare atlete come Carlotta Colombo, Carlotta Turroni, Desirè Costantini, Ginevra Colombo, Giorgia Colascilla Narducci, Giulia Broggi, Ilaria Serena, Lara Foglia, Maia Livraghi e Martina Milanese, tutte premiate con il primo posto in tutte le prove nazionali. Un risultato che conferma il lavoro e l’impegno del team, guidato dagli allenatori Ilaria Interligi, Daniele Zambito, Stefania Cabbia e dal coreografo Luca Giacon.

Anche nella categoria individuale, il Twirling Buguggiate ha fatto la sua parte. Angelo Gammieri ha portato a casa la medaglia d’oro nella specialità Rhythmic Twirl, qualificandosi per i Campionati Europei che si terranno in Spagna a luglio. Inoltre, Carlotta Turroni ha dimostrato il suo talento classificandosi al 11° posto nella competitiva categoria Freestyle Senior serie A.

Anche nelle finali delle serie B e C, sono arrivati risultati di grande prestigio. Il TEAM TWIRL JUNIOR della serie B, composto da Giulia Coglitore, Ginevra Colombo, Ludovica Colombo, Melissa Colombo, Rebecca Dozio, Gioia Giampietri, Chiara Marchesi, Veronica Pastori e Gaia Valcamonica, ha conquistato la medaglia d’oro.

Inoltre, nella serie B, Giorgia Colascilla ha ottenuto la medaglia d’argento nella specialità Freestyle Junior, mentre il duo Giulia Broggi e Alice Pattaro ha conquistato l’argento in serie C.

Un altro risultato notevole è stato ottenuto dalle più giovani atlete della società, il TEAM CADETTI, che con una performance sulle note di Mary Poppins hanno conquistato la medaglia di bronzo nella serie C. Le atlete Sofia Angaroni, Alice Beltrami, Sara Coglitore, Dorotea Guerini, Giorgia Palermo e Beatrice Pastori hanno così dimostrato il loro talento e impegno.

I risultati confermano il continuo progresso della squadra e l’ottimo livello di preparazione degli atleti, nonché il forte legame tra atleti e allenatori, sempre pronti a dare il massimo per raggiungere traguardi importanti.