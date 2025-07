Caccia al vertice: Rovera sfida i leader del GT World Challenge a Magny-Cours

Sono poche, ormai, le piste sulle quali Alessio Rovera corre da esordiente – o quasi – vista la grande esperienza accumulata in questi anni dal 29enne di Varese, fresco di rinnovo da pilota ufficiale Ferrari. Una di questa è Magny-Cours, tracciato che si trova nel pieno centro della Francia sul quale Rovera vanta una sola partecipazione che risale al 2018: la presenza nella Sprint Cup del GT World Challenge sarà quindi la prima al volante di una vettura di Maranello.

Nella branca “Sprint” del campionato organizzato da SRO Rovera e il compagno di vettura Vincent Abril si trovano al quinto posto con la loro Ferrari 296 GT3 gestita da AF Corse-Francorchamps Motors. Si tratta della seconda gara consecutiva di questo campionato: Rovera e Abril arrivano dall’ottimo secondo posto (con pole position) di Misano e possono ancora dire la loro in chiave di classifica finale.

Sono 16, attualmente, i punti che separano l’equipaggio italo-monegasco dalla vetta occupata da Van der Linde e Weerts, tallonati però dai binomi Auer-Engel e Ghoete-Kirckhofer: a due prove dalla fine quindi ci sono margini per tutti anche se chiaramente il duo ferrarista ha parecchio terreno da recuperare.

La particolarità di Magny-Cours è che prevede una gara serale, ovvero la Gara1 di sabato 2 agosto che scatterà alle 20,30; domenica 3 invece Gara2 prenderà il via alle 15.15. Il weekend decolla invece al venerdì per le 40 vetture iscritte.

«Il primo obiettivo è di sistemare la macchina e rifinire la messa a punto visto che su questa pista non ho mai nemmeno provato con la Ferrari – spiega Rovera – In classifica siamo in una posizione interlocutoria, ma con i punti recuperati a Misano non siamo poi lontani dal podio. Rimontare è difficile ma non è impossibile e quindi il nostro dovere è quello provare a risalire. Speriamo di iniziare bene e di riuscire in un’importante qualifica come nei precedenti appuntamenti, poi vedremo che piega potrà davvero prendere il fine settimana».