Alessio Rovera vede sempre più rosso: rinnovo pluriennale con la Ferrari

C’è sempre più il marchio del Cavallino Rampante nel futuro di Alessio Rovera, la punta di diamante dell’automobilismo su pista del Varesotto che dal 2022 è pilota ufficiale per la Ferrari. La casa di Maranello infatti ha deciso di prolungare il contratto con il 29enne di Casbeno che quindi continuerà a rappresentare la vettura più amata dagli italiani (e non solo).

Negli anni in tuta rossa ufficiale Rovera ha tagliato diversi traguardi significativi: ha vinto la 24 Ore di Le Mans in classe GTE Am, il titolo mondiale endurance (WEC) in LMP2 Pro-Am e il titolo di Endurance Cup 2024 nel GT World Challenge, serie internazionale di altissimo profilo. Ma oltre ai risultati agonistici Rovera è considerato una pedina fondamentale a livello di collaudo: ha infatti contribuito a sviluppare sia la nuova 296 (Gran Turismo) sia la 499P, il prototipo utilizzato da Ferrari nella classe Hypercar del WEC.

«Sono davvero felice e orgoglioso di poter continuare il mio percorso con Ferrari – Indossare questi colori e rappresentare una realtà così prestigiosa nelle competizioni internazionali è un onore e una grande responsabilità. In questi anni abbiamo raggiunto traguardi importanti insieme e sono motivato a dare il massimo per continuare a crescere e conquistare nuovi successi. Ringrazio Ferrari per la fiducia e per il supporto: non vedo l’ora di affrontare le prossime sfide insieme».

La collaborazione di Rovera con Ferrari è di tipo pluriennale – non sono stati resi noti altri particolari – ma è chiaro che la fiducia della casa di Maranello è massima nel velocissimo pilota varesino che, spesso e volentieri, fa segnare i migliori tempi sul giro nelle competizioni in cui è chiamato in causa. In questo 2025 Rovera è impegnato sia nel WEC in classe GT3, sia nelle ELMS (European Le Mans Series) in LMP2 Pro-Am, sia nel GT World Challenge in cui gareggia sia nelle tappe Endurance sia in quelle Sprint.

Nel WEC è anche indicato come pilota di riserva dal team AF Corse per quanto riguarda le Hypercar, e il sogno di molti tifosi è proprio quello di vedere prima o poi Alessio al volante della 499P che da tre anni vince a Le Mans e che in questa stagione è in testa alla classifica iridata con tre gare da disputare.

I TITOLI VINTI DA ALESSIO ROVERA

2024 – GT World Challenge Europe

2024 – European Le Mans Series – LMP2 Pro-Am

2022 – Campionato Mondiale FIA WEC – LMP2 Pro-Am

2021 – Campionato Mondiale FIA WEC – GTE Am

2020 – Campionato Italiano GT – Serie Endurance

2019 – Campionato Italiano GT – Serie Sprint

2017 – Porsche Carrera Cup Italia

2012 – Campionato Italiano Aci Csai Abarth