Formula 1, la nuova Ferrari ha acceso i motori sulla pista di Fiorano

L’autodromo di Fiorano ha ospitato (sul bagnato) l’esordio ufficiale della nuova Ferrari che gareggerà nel Campionato del mondo di Formula 1 nel 2026. La vettura, il modello è stato battezzato SF-26, è la prima costruita in base al nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore da questa stagione, motivo per cui c’è grande attesa per come le diverse squadre hanno interpretato le disposizioni della FIA.

Al volante, nel primo giro effettuato in pista, si è seduto Lewis Hamilton: il veterano inglese, sette volte iridato, è alla ricerca del riscatto dopo una prima annata a Maranello poverissima di risultati. Con lui ci sarà il monegasco Charles Leclerc, l’unico a centrare alcuni podi in un 2025 da dimenticare per il Cavallino Rampante, sceso al quarto posto nella classifica dei costruttori dopo McLaren, Mercedes e Red Bull. A completare la squadra ci saranno i collaudatori: la Ferrari impiega in questo ruolo Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Dino Beganovic e Arthur Leclerc.

La nuova Ferrari ha colpito, a livello estetico (per quelli tecnici bisogna aspettare i primi test, in Bahrain quelli ufficiali) per la scelta di un ampia zona colorata di bianco: non una novità assoluta e, anzi, la livrea 2026 è ispirata a quella scelta nel 1975 quando Niki Lauda vinse il primo titolo mondiale della carriera. Anche il Rosso Scuderia sarà di una tonalità leggermente differente rispetto alle ultime versioni.

Il Campionato del Mondo di Formula 1 prenderà il via nel weekend del 6-8 marzo a Melbourne, con il GP d’Australia; saranno ben sette le tappe disputate prima dell’arrivo in Europa, il 5-7 giugno, a Montecarlo. Confermata la collocazione del GP d’Italia a Monza, il 4-6 settembre mentre la stagione si concluderà ad Abu Dhabi il 4-6 dicembre con la 24a gara dell’anno. Il campione in carica è il britannico Lando Norris su McLaren-Mercedes, l’altra grande novità è l’inserimento di un’undicesima squadra, la Cadillac motorizzata Ferrari. Sparisce invece (a livello di nome, non di sede svizzera) la storica Sauber: la struttura è passata in capo alla Audi e avrà licenza tedesca.