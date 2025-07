Cinema di provincia: l’assessore Caruso lancia il bando regionale da mezzo milione

Anche le sale cinematografiche della provincia di Varese potranno accedere al nuovo bando da 500mila euro promosso da Regione Lombardia nell’ambito della Linea F del progetto Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo, edizione 2025-2026.

Il bando, aperto fino al 18 settembre, è rivolto a soggetti privati e istituzioni ecclesiastiche che gestiscono sale attive sul territorio regionale, con almeno 150 giornate di apertura annuale e una programmazione rivolta anche a scuole, famiglie e università del tempo libero.

Il contributo, interamente a fondo perduto, coprirà fino al 50% delle spese, con importi compresi tra i 4.000 e i 18.000 euro a struttura, a fronte di un progetto con costo minimo di 15.000 euro. Sono ammissibili iniziative come rassegne tematiche, proiezioni in lingua originale, incontri con autori, retrospettive e attività educative.

«In una Lombardia che crede nel valore diffuso della cultura – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – non possiamo permetterci che le sale chiudano, o peggio, vengano dimenticate. Sono molto più di semplici spazi di proiezione: sono centri civici, snodi educativi, occasioni di incontro».

La selezione dei progetti avverrà tramite procedura valutativa. Saranno premiati la qualità della proposta, il radicamento territoriale, la percentuale di film italiani ed europei e l’attenzione alla costruzione di pubblico.

La Linea F si inserisce nel più ampio progetto Next, che per il triennio 2025-2027 prevede un budget complessivo di 2,6 milioni di euro a sostegno della produzione e programmazione dello spettacolo in Lombardia. «Sostenere il cinema di prossimità – conclude Caruso – significa difendere un modello di comunità. Dove resta acceso un proiettore, resta viva la possibilità di pensare insieme, di scoprire il mondo anche da un piccolo paese».