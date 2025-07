Consiglio comunale sospeso a Gallarate, il PD: “Maggioranza divisa su decisioni importanti”

Il Partito Democratico di Gallarate interviene dopo la sospensione del consiglio comunale di ieri sera, quando la maggioranza non è riuscita a garantire il numero legale per proseguire la discussione. Al centro del dibattito c’era la variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP), che secondo il PD contiene provvedimenti «pesanti e delicati non condivisi all’interno della stessa coalizione di governo».

Nel comunicato diffuso dai dem vengono sottolineati due aspetti principali: «l’abnorme taglio alla Fondazione scuole materne, pari a 300 mila euro», che secondo il partito «metterà a rischio il prezioso servizio fin qui fornito», e il project financing per la ristrutturazione della piscina comunale, un intervento che «graverà sul bilancio per molti anni» e «toglierà dal controllo pubblico la gestione della piscina stessa».

Il gruppo consiliare del PD spiega di aver scelto di abbandonare l’aula per evidenziare la spaccatura all’interno della maggioranza. «In passato abbiamo più volte contribuito a garantire la validità delle sedute – scrivono – ma di fronte a decisioni di questa portata abbiamo ritenuto necessario far emergere il dato politico, che dice di una maggioranza divisa e di decisioni importanti portate avanti senza consenso».

Secondo il PD, anche se in seconda convocazione i numeri dovessero favorire l’approvazione dei provvedimenti, «sarà stato comunque utile mostrare a tutta la cittadinanza che verranno approvati per il rotto della cuffia, con maggioranza risicata».