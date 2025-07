“Da Singapore a Milano senza aerei”: il viaggio slow di Giovanni Arena

Un percorso di oltre 10 Paesi, solo via terra, per raccontare un modo nuovo e consapevole di viaggiare. Giovanni Arena, creator e fondatore del brand PUOY, parte per la sua sfida più personale e visionaria: tornare a Milano da Singapore senza mai prendere un aereo.

Il viaggio “slow” più ambizioso

Niente voli, niente mete da collezionare in fretta: solo treni, autobus e chilometri macinati via terra tra Asia ed Europa. È questa l’idea alla base del nuovo progetto annunciato da Giovanni Arena il 21 luglio con un video emozionale pubblicato su Instagram. In poche ore, il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni, dimostrando la forza del legame che Arena ha costruito con la sua community.

«Ho fatto un sogno in cui mia nonna mi diceva di non prendere più aerei fino a settembre – racconta Arena –. Era solo un sogno, ma ho deciso di ascoltarlo. La sera prima stavo leggendo un libro di Terzani, ispirato a sua volta da un’opera degli anni ’30 di Ossendowski. Ho sentito che dovevo farlo».

Una scelta spirituale e narrativa

Quello che Arena intraprende non è solo un viaggio fisico, ma anche un percorso interiore. Un modo per riscoprire la meraviglia del viaggio lento, opposto alla logica frenetica dei voli low cost e delle mete “mordi e fuggi”.

«Voglio tornare a viaggiare con lo stupore – prosegue –. Senza voli prenotati, senza orari rigidi. Solo con la voglia di lasciarmi sorprendere. Questo viaggio è un ritorno, ma anche un nuovo inizio».

Un racconto in tempo reale

Il viaggio attraverserà Singapore, Malesia, Thailandia, Vietnam, Cina, Mongolia, Russia, vari Paesi dell’Est Europa e infine l’Italia. Ogni tappa sarà documentata in tempo reale tramite Instagram e TikTok, con video, stories e contenuti esclusivi.

Un’esperienza che mescola spiritualità, storytelling e senso della comunità. Ed è anche un ulteriore tassello nel percorso imprenditoriale di Giovanni Arena, classe 1995, già inserito da Forbes Italia tra gli Under 30 del 2025 nella categoria Media & Marketing.

Un pioniere del travel slow

Arena ha fondato PUOY, un brand dedicato a esperienze di viaggio di gruppo in tutto il mondo. Dopo anni di collaborazioni con brand globali e istituzioni, il nuovo progetto consolida la sua visione di un viaggio più autentico e consapevole. Un invito a rallentare, ad ascoltarsi, a lasciarsi ispirare. Anche solo da un sogno.