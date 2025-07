Franco Ferraro di Sky a Castronno per raccontare l’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale è sulla ‘bocca’ di tutti, ma come viene raccontata davvero? Giovedì 3 luglio alle ore 21, a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Castronno), arriva Franco Ferraro, giornalista di Sky, per un incontro che esplora proprio questo: il modo in cui giornali, tv e piattaforme descrivono una delle rivoluzioni tecnologiche più potenti del nostro tempo.

L’appuntamento si intitola “Cronache dal futuro: come raccontiamo l’Intelligenza Artificiale” e punta a mettere a fuoco le narrazioni che accompagnano l’AI: i timori – tra controllo e disinformazione – ma anche le speranze, le applicazioni reali, le trasformazioni già in atto nella società.

Ferraro porterà l’esperienza di chi ogni giorno, da dentro una redazione, si confronta con la necessità di spiegare l’innovazione al grande pubblico. Un’occasione per cittadini, studenti, curiosi e professionisti per ascoltare un punto di vista diretto e autorevole, e per aprire uno spazio di confronto su una tecnologia che non è più “futura”, ma presente. Incontro gratuito.