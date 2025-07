Gli atleti del parakarate di Oggiona con Santo Stefano premiati in Regione Lombardia

Sono stati ricevuti oggi – martedì 22 luglio – dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, i tre giovani atleti della Ckoss Polihany di Oggiona con Santo Stefano, specializzati in karate paralimpico. Mattia Allesina, Patrick Buwalda e Daniele Montanari sono stati accompagnati a Palazzo Lombardia dal maestro Rolando Gaido, presidente della società varesotta, per un incontro promosso da Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare.

Allesina, Buwalda e Montanari, sono atleti che praticano la disciplina del parakarate nella categoria K22, quella cioé riservata agli sportivi con sindrome di Down. Tutti e tre si sono distinti in competizioni internazionali dedicati alla loro classe, per i risultati raggiunti e per l’impegno profuso nella pratica sportiva.

Mattia Allesina è il più titolato del gruppo: ha conquistato la medaglia d’oro per tre edizioni consecutive agli Europei in Armenia, oltre all’argento ai Mondiali di Dubai nel 2021 e a quelli di Budapest nel 2023. Nel 2023 ha trionfato alle Olimpiadi di categoria svoltesi a Vichy, in Francia. Attualmente, con 1995 punti, è primo nel ranking mondiale WKF dal 2021.

Patrick Buwalda ha ottenuto la medaglia di bronzo agli ultimi Europei 2025 sempre in Armenia, mentre Daniele Montanari ha chiuso al quinto posto sia ai Mondiali di Dubai che alle Olimpiadi di Vichy.

«Questi straordinari atleti rappresentano un esempio di dedizione, talento e inclusione – ha dichiarato Emanuele Monti – dando ogni giorno visibilità e valore allo sport per le persone con sindrome di Down. Per questo motivo abbiamo voluto tributare loro un riconoscimento morale per il loro percorso, affinché sia d’esempio per tutti, giovani e meno giovani».