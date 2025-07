In attesa di altre formule, David Crosby e Graham Nash tornano a incidere in coppia

Avevamo visto l’anno scorso il tour 1974 di Crosby, Stills, Nash & Young, il primo negli stadi. Visto il successo, i nostri avevano provato a incidere un disco in studio ma, come previsto, ne era uscito poco o niente. Young allora aveva riformato i Crazy Horse per incidere un album che vedremo in autunno, Stills si era messo a suonare con un suo gruppo, e i due amiconi del gruppo avevano deciso di rimettersi insieme come avevano già fatto per un disco e due tour. Stavolta però pensarono che la cosa sarebbe durata e firmarono con la ABC un contratto di tre dischi, dei quali questo è il primo. Non c’erano ovviamente problemi a trovare i session men, che sono poi quelli di Jackson Browne, né qualche amico ospite ai cori come James Taylor, Carole King e lo stesso Browne. Non aspettatevi però un capolavoro come “Déjà vu” o “If I could only…”, ma se parliamo della fascia subito sotto questo è un disco che certamente ci può stare, e che anche a cinquant’anni di distanza resta un piacevolissimo ascolto.

Curiosità: abbiamo accennato all’inizio alla mega-tournée del 1974 di CSN&Y. Ma dal punto di vista economico come andò per i quattro? David e Graham ne parlano in questo disco con un pezzo molto eloquente di cui presero il titolo da un recente film di Woody Allen: “Take the money and run” cioè Prendi i soldi e scappa!

#50annifalamusica va in vacanza: ci risentiamo ai primi di settembre.