Investimenti su scuola, sociale ed energia nel bilancio del Comune di Cuveglio

L’amministrazione comunale di Cuveglio continua a investire con determinazione nella crescita, nel benessere e nella sicurezza dei propri giovani cittadini, attraverso una serie di interventi strutturali ed energetici volti a migliorare gli ambienti scolastici e i servizi dedicati all’infanzia e all’adolescenza.

In sede di assestamento di bilancio 2025/2027, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato un emendamento presentato dalla Consigliera Regionale Romana Dell’Erba (FDI), che autorizza una spesa complessiva di 91.000 euro a favore del Comune di Cuveglio per il cofinanziamento dei lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”.

Un importante risultato che testimonia la proficua sinergia tra l’Amministrazione Comunale e Regione Lombardia, con l’obiettivo condiviso di realizzare interventi concreti a favore della comunità, in particolare dei più giovani.

L’intervento è finalizzato a garantire maggiore sicurezza e comfort nei luoghi destinati all’educazione e alla formazione, rispondendo all’impegno costante dell’Amministrazione verso la creazione di ambienti scolastici sani, funzionali e accoglienti.

Questo progetto si inserisce in un percorso organico e coerente di riqualificazione delle strutture scolastiche, già avviato negli ultimi mesi:

● Acquisto di un nuovo scuolabus del valore di oltre 90.000 euro, dotato dei più avanzati sistemi di sicurezza, per garantire il trasporto in totale sicurezza dei bambini e dei ragazzi da e verso gli istituti scolastici.

● Sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED presso la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

Un investimento pari a 140.000 euro che ha consentito un importante miglioramento del comfort visivo per gli studenti e il personale, contribuendo al contempo all’efficientamento energetico e alla riduzione dei costi di

gestione, nel segno della sostenibilità ambientale.

Nel medesimo spirito, l’Amministrazione ha recentemente presentato richiesta di finanziamento al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per un importante intervento di riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia, del valore di circa 1.000.000 di euro. Anche questo progetto ha come obiettivo la creazione di spazi scolastici sempre più moderni, efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Infine, il Comune è in attesa dell’esito del bando regionale a cui ha partecipato per la riqualificazione del centro sportivo attiguo alle scuole, da sempre a servizio dei giovani e delle attività educative e sportive. Il progetto presentato prevede un investimento complessivo di 325.000 euro e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia dell’Amministrazione Comunale per offrire ai ragazzi del territorio strutture adeguate, sicure e all’altezza delle loro esigenze.

«Questi interventi non sono solo opere pubbliche – dichiara l’amministrazione – ma investimenti nel futuro della nostra comunità. Scommettere sui giovani significa costruire le basi di una società più coesa, consapevole e sostenibile».