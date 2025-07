La Giunta di Varese approva la convenzione per il passaggio in città della Fiamma Olimpica

La Giunta comunale di Varese ha approvato la convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026 per l’organizzazione del passaggio della Fiamma Olimpica in città, in programma il 14 gennaio 2026. L’atto è stato votato all’unanimità nella seduta del 15 luglio 2025 e segna un passo decisivo verso l’evento che porterà in città uno dei momenti più simbolici dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Il passaggio della torcia olimpica a Varese era già stato annunciato a novembre scorso, quando la Fondazione aveva svelato le sessanta tappe italiane del “Viaggio della Fiamma Olimpica”, iniziativa che accompagnerà l’avvicinamento ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Con la deliberazione di giunta, l’amministrazione ha ora dato via libera formale alla sottoscrizione della convenzione che regola gli aspetti tecnici e logistici della tappa varesina.

L’accordo approvato stabilisce la collaborazione tra Comune di Varese e Fondazione Milano Cortina 2026 per la definizione del percorso cittadino e della cerimonia celebrativa. Le spese organizzative – come presidi di sicurezza, assistenza sanitaria e servizi tecnici – saranno ripartite in parti uguali tra Comune, Provincia e Camera di Commercio di Varese, in coerenza con il protocollo d’intesa siglato nel 2023 per la promozione del territorio in occasione delle Olimpiadi.