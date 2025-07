La pastasciutta antifascista a Luino per le popolazioni travolte dalla guerra

Venerdì 18 luglio, presso lo storico circolo «Felice Cavallotti» di Creva, con inizio alle ore 20,00, Anpi Luino ricorderà la vicenda dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti repubblichini, con una Pastasciutta Antifascista.

In quel lontano 25 luglio 1943 si erano però illusi che la caduta del fascismo avrebbe posto fine alla guerra e avrebbe restituito la libertà al popolo italiano. Per questo a Campegine i Cervi offrirono una pastasciutta a tutto il paese, sperando in un futuro migliore. Non fu così. La serata sarà l’occasione per riflettere sulle libertà negate. ANPI, infatti, in questo momento vorrebbe dar voce tutte le vittime innocenti travolte dalla guerra, dall’Ucraina a Gaza.

“Non vogliamo rimanere muti testimoni di una tragedia epocale, come lo furono i borgomastri delle comunità che vivevano a ridosso dei campi di sterminio nazisti – fanno sapere dall’Anpi -. Di fronte a questi massacri di uomini donne e bambini, domani qualcuno ci chiederà: «Ma voi dove eravate?» Dietro i numeri spaventosi riportate dalle cronache si nascondono delle persone come noi che hanno i nostri stessi diritti ad una vita normale. Pertanto per evitare le derive di una vuota retorica, continueremo a sostenere Emergency che opera sui fronti di guerra con un aiuto concreto”.

Parteciperà all’evento anche Stefano Tosi che presenterà una serie di canti della Resistenza italiana.