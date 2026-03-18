Viabilità a Creva, Artoni presenta una petizione da 175 firme per cambiare la bretella

È una petizione sostenuta da 175 firme quella depositata in Comune a Luino per chiedere una modifica alla viabilità nel quartiere di Creva. A presentarla è il consigliere comunale Furio Artoni (Azione Civica), che si fa portavoce della richiesta di alcuni residenti.

Al centro della segnalazione c’è la bretella che collega via Creva a via Turati, oggi percorribile esclusivamente in salita dopo gli interventi legati alla realizzazione della pista ciclopedonale. Una modifica che, secondo quanto riportato nella petizione, costringerebbe i cittadini a percorsi alternativi più lunghi, con ripercussioni su traffico, inquinamento e sicurezza stradale.

La richiesta avanzata all’amministrazione è quella di invertire il senso di marcia, rendendo il tratto nuovamente percorribile in discesa, da via Creva verso via Turati. «Centosettantacinque firme non sono un capriccio, ma una voce chiara e inequivocabile – afferma Artoni -. L’Amministrazione comunale ha il dovere di ascoltarla e intervenire con tempestività. Non si tratta di burocrazia, ma della qualità della vita quotidiana dei cittadini».

L’istanza, protocollata il 16 marzo, è stata indirizzata al sindaco Enrico Bianchi, al Comando di Polizia Locale e all’Ufficio Infrastrutture e Lavori Pubblici.

Il consigliere chiede inoltre che venga calendarizzato in tempi brevi un sopralluogo tecnico e che venga fornita una risposta formale ai sottoscrittori. Resta ora da capire se e come l’amministrazione intenderà intervenire sulla viabilità del quartiere.