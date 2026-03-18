Varese News

Varese Laghi

Viabilità a Creva, Artoni presenta una petizione da 175 firme per cambiare la bretella

La petizione protocollata a Luino punta a modificare l’attuale senso unico in salita, indicato dai alcuni residenti come causa di percorsi più lunghi e maggiori criticità per la circolazione

varie

È una petizione sostenuta da 175 firme quella depositata in Comune a Luino per chiedere una modifica alla viabilità nel quartiere di Creva. A presentarla è il consigliere comunale Furio Artoni (Azione Civica), che si fa portavoce della richiesta di alcuni residenti.

Al centro della segnalazione c’è la bretella che collega via Creva a via Turati, oggi percorribile esclusivamente in salita dopo gli interventi legati alla realizzazione della pista ciclopedonale. Una modifica che, secondo quanto riportato nella petizione, costringerebbe i cittadini a percorsi alternativi più lunghi, con ripercussioni su traffico, inquinamento e sicurezza stradale.

La richiesta avanzata all’amministrazione è quella di invertire il senso di marcia, rendendo il tratto nuovamente percorribile in discesa, da via Creva verso via Turati. «Centosettantacinque firme non sono un capriccio, ma una voce chiara e inequivocabile – afferma Artoni -. L’Amministrazione comunale ha il dovere di ascoltarla e intervenire con tempestività. Non si tratta di burocrazia, ma della qualità della vita quotidiana dei cittadini».

L’istanza, protocollata il 16 marzo, è stata indirizzata al sindaco Enrico Bianchi, al Comando di Polizia Locale e all’Ufficio Infrastrutture e Lavori Pubblici.

Il consigliere chiede inoltre che venga calendarizzato in tempi brevi un sopralluogo tecnico e che venga fornita una risposta formale ai sottoscrittori. Resta ora da capire se e come l’amministrazione intenderà intervenire sulla viabilità del quartiere.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.